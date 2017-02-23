Украинские коллеги белорусского журналиста Павла Шеремета не уверены, что правоохранительные органы раскроют преступление, и проводят собственное расследование его гибели.



Павел Шеремет. Фото: Reuters

— До сих пор не озвучена приоритетная версия преступления, мотив. Пресс-конференция в феврале, где выходили министры и глава Национальной полиции, — это было так, просто отчитаться. Очевидно, что следствию спустя семь месяцев нечего рассказать, — говорит коллега Павла Шеремета, главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева-Боровик.

Напомним, 8 февраля глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил , что в убийстве Павла Шеремета прослеживается «рука Кремля». Не отметает он и вероятность «белорусского следа».

Севгиль Мусаева-Боровик говорит, что не хочет, чтобы эта версия привела к тому, что преступление не раскроют.

— В какой-то момент просто может выйти Аваков и сказать, что мы не можем это дело расследовать, потому что «российский след», — говорит она. — Я пока вижу очень большое количество бумажной работы. К сожалению, это в том числе диагноз правоохранительной системе Украины. Такое резонансное убийство, которое называли делом чести, и спустя семь месяцев, к сожалению, нет никаких подвижек. Очень грустно. Несмотря на это мы, коллеги и родственники, продолжаем верить в лучшее: что все-таки рано или поздно следствие расскажет нам что-то кроме отчетов.

Собеседница напомнила историю с народным депутатом Украины Антоном Геращенко, на которого покушались. На пресс-конференции он озвучил мнение, что это сделали «те же люди, которые и убили Павла».

— Оказалось, что никто не давал ему полномочий такую информацию озвучивать, но какой-то информационный фон он создал. Многие уже связывают убийство (Павла Шеремета. — Прим. TUT.BY) с российскими диверсантами. Мы очень огорчены этим, — отмечает она. — Вчера (23 февраля. — Прим. TUT.BY) у нас была история с похищением народного депутата Гончаренко, который в тот же день нашелся. Вопрос опять же к нашим правоохранительным органам: покушение на депутата (Антона Геращенко. — Прим. TUT.BY) была раскрыто в считанные дни. И с Гончаренко оказалось в считанные часы, что это спецоперация СБУ… В отличие от истории с Павлом Шереметом.

В то же время команда из четырех украинских журналистов сейчас работает над фильмом о Шеремете.

— Практически с первых часов после убийства мы находились на месте событий и работали параллельно с полицией. Мы собирали видео с камер наблюдения, просили в офисах, учреждениях и организациях, которые находятся рядом с местом происшествия, чтобы нам его дали с такого-то по такое-то число и пытались восстановить, что произошло в ночь перед убийством. Также мы общались с людьми, которые могли что-то видеть и знать, и с близкими Павла, — рассказывает Анна Бабинец, редактор Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в Украине и репортер программы «Слідство.Інфо», которая выходит на нескольких украинских каналах.

По ее словам, они сейчас на финальном этапе подготовки фильма - им еще нужно около месяца.

— Пока мы не можем ничего опубликовать и озвучить версию случившегося, потому что продолжаем работу и, возможно, еще что-то найдем, — отмечает она.

Фильм выйдет на украинском интернет-телеканале «Громадське телебачення» на украинском и английском языках.

— Будем делать и текстовую версию. Я полагаю, что и Первый Национальный канал, и канал «24», и несколько региональных каналов будут заинтересованы показать этот фильм. Мы его выложим в интернет, — добавляет она.

Павел Шеремет погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Она взорвалась в 7.45 по местному времени, когда Шеремет находился за рулем. Журналиста похоронили на Северном кладбище в Минске.

Павел Шеремет — уроженец Беларуси. Последние пять лет жил в Киеве, работал в издании «Украинская правда» и ведущим на радио «Вести».

В июле 1997 года, во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе, его арестовали сотрудники силовых структур Беларуси по обвинению в незаконном пересечении государственной границы, в получении денег от зарубежных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока.

В 2010 году был лишен гражданства Беларуси.

Работал на ОРТ, РЕН-ТВ, в журнале «Огонек», издании «Украинская правда». Последние десять лет сотрудничал с рядом белорусских, украинских и российских СМИ, а также периодически выступал в роли эксперта для части изданий, среди которых телеканал «Дождь», газета «Ведомости», новостной сайт «Слон».

Также являлся основателем сайта «Белорусский партизан» и одним из создателей научно-популярного исторического интернет-издания «Историческая правда».