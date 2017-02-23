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Около 600 фур стоят в очередях на пересечение границы Беларуси с ЕС

24.02.2017 18:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев — Sputnik. Очереди на выезд из Беларуси в страны Евросоюза в шести пунктах пропуска ожидают в общей сложности 573 грузовых автомобиля, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета Беларуси в пятницу.

По данным ГПК на 18:00, наиболее сложная ситуация с пересечением границы — в направлении Литвы стоят примерно две трети от общего количества фур.

Традиционно, наибольшая очередь в пункте пропуска "Каменный Лог" — там находятся 190 грузовиков. Меньше всего фур — 60 — в "Котловке". В пунктах пропуска "Бенякони" и "Привалка" — 69 и 79 большегрузов соответственно.

Выезда в Латвию ожидают 175 большегрузов — 100 в ПП "Урбаны", 75 — в "Григоровщине".

В сторону Польши очередей из грузовиков нет, однако наблюдаются небольшие для приближающихся выходных скопления легковых автомашин. В пункте пропуска "Брест" — 70 легковушек, в "Брузгах" — 40 машин.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Большегрузы стоят на границе с Литвой и Латвией, на белорусско-польской границе очереди только из легковушек.

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