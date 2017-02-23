Два троллейбуса модели АКСМ-321 стоимостью порядка 310 тысяч рублей каждый скоро выйдут на городские маршруты, сообщает BrestCITY.





До апреля планируется получить 12 троллейбусов данной модели. Хоть внешне они и похожи на гибридные модели, но таковыми не являются.

В производстве были использованы как белорусские, так и импортные технологии.





«В первую очередь мы повысим качество, безопасность перевозок. У нас есть машины, которые уже выходили свой нормативнй срок и требуют замены. Новые троллейбусы будут работать на всех маршрутах», — сообщил директор троллейбусного парка Игорь Жминько.