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Новые троллейбусы скоро выйдут на городские маршруты в Бресте
24.02.2017 19:14 — Новости Общества | Tut.by
Два троллейбуса модели АКСМ-321 стоимостью порядка 310 тысяч рублей каждый скоро выйдут на городские маршруты,
До апреля планируется получить 12 троллейбусов данной модели. Хоть внешне они и похожи на гибридные модели, но таковыми не являются.
В производстве были использованы как белорусские, так и импортные технологии.
«В первую очередь мы повысим качество, безопасность перевозок. У нас есть машины, которые уже выходили свой нормативнй срок и требуют замены. Новые троллейбусы будут работать на всех маршрутах», — сообщил директор троллейбусного парка Игорь Жминько.
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Стоимость транспортных новинок составляет порядка 310 тысяч рублей каждый.
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