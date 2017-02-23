Очередные « Прогулки по незнакомому Витебску » предлагаем совершить вместе с фотографом Константином Дурихиным. Многим любителям витебской истории знакомы его снимки — несколько лет назад они появились в соцсетях и быстро разошлись по интернету. Дочь мастера — жительница российского Волгограда Елена Дурихина, оцифровала архив отца, который долго хранился в семье в виде негативов. Около 300 отсканированных фотографий Елена Дурихина передала в фонд областного краеведческого музея. Представляем вашему вниманию известные и неизвестные виды Витебска 1950-х годов.



Константин Дурихин на балконе своего дома на улице Жесткова. Архив Константина Дурихина

1950-е — время, когда Витебск постепенно возрождался после войны. Эти преобразования фиксировали фотокорреспонденты местных и республиканских СМИ. Как правило, их фотографии — постановочные кадры , отражающие достижения эпохи и демонстрирующие жизнь в «правильном» ракурсе.

Но иногда так хочется узнать о жизни людей того времени без прикрас, увидеть город неофициальным, «непричесанным»! Побывать не на парадной площади, а в уютном витебском дворике, оказаться на рынке или заглянуть на чашку чая в квартиру обычного горожанина. Такую уникальную возможность дают любительские снимки Константина Дурихина.



Район 5-го коммунального дома. Фото: Константин Дурихин

Врач-микробиолог Константин Васильевич Дурихин родился в Туркменистане. После войны его семья оказалась в Витебске. Здесь юноша окончил среднюю школу № 1. С 1950 по 1956 годы учился в медицинском институте, потом работал в этом вузе. В 1959-м поступил в аспирантуру Ростовского университета и переехал с семьей в Ростов-на-Дону. С 1972 года жил в Волгограде, где умер в 1986-м.

Фотографией Константин увлекся в студенческие годы. Где бы ни находился молодой человек — на занятиях в аудитории, на полевых работах в колхозе, на прогулке в парке — всегда брал с собой фотоаппарат и снимал.



Лекция в медицинском институте. Преподаватель — отец Константина Дурихина — Василий Дурихин, заведующий кафедрой микробиологии. Фото: Константин Дурихин



Студенты-медики в микрорайоне Марковщина. Такие круглые фонтаны в 1950-х годы были во многих уголках города. Фото: Константин Дурихин

Благодаря творческому увлечению Константина Дурихина мы можем сегодня прогуляться по улицам и площадям послевоенного Витебска.



Студенты в Пушкинском сквере (сейчас территория Замковой площади). Фото: Константин Дурихин



Вот так разливалась Витьба в парке имени Фрунзе. Видны старые здания на улице Ленина и полуразрушенные башни костела Святого Антония. Фото: Константин Дурихин



Вид на Западную Двину, мост, строящиеся дома на улице Кирова. Угловых зданий с башнями еще нет. Справа — довоенное здание клуба металлистов, где в 1950-е годы находился театр имени Якуба Коласа. Фото: Константин Дурихин

Многие фотографии отражают архитектурные особенности послевоенного Витебска. Одной из масштабных «строек десятилетия» стал ансамбль на улице Кирова. Все довоенные здания здесь снесли, проезжую часть расширили до 66 метров. А до войны было только 6!

На этих снимках — только что построенные жилые дома и бульвар с аллеей, посреди которой находилась декоративная ваза.



Бульвар на улице Кирова. Фото: Константин Дурихин



Набережная Западной Двины возле Благовещенской церкви. Фото: Константин Дурихин

Характерная примета времени — демонстрации по случаю советских праздников, спортивных или культурных событий. Участвовали в них практически все — рабочие, служащие, студенты, школьники, пенсионеры. Колонны демонстрантов с лозунгами и транспарантами обязательно проходили по улице Ленина — центральной в Витебске.



Участники демонстрации на улице Ленина. Виден купол здания бывшего художественно-практического института — ныне детская художественная школа № 1. Фото: Константин Дурихин



Демонстрации в честь 1 Мая. На башне ратуши — флаг. Фото: Константин Дурихин

Немало снимков Константин Дурихин сделал в городских парках и скверах. На аллеях и дорожках — стенды с афишами о новинках кино, многочисленные скамейки и беседки, доски объявлений с портретами советских вождей. А сколько памятников и скульптурных композиций было в городе в тот период! Жаль, что большинство из них не сохранилось.



В парке имени Фрунзе. Деревья еще не выросли. Скульптура «Пионер» не сохранилась до наших дней. Фото: Константин Дурихин



Территория нынешнего парка Победителей на берегу Западной Двины. Фото: Константин Дурихин



Фонтан и скульптура возле ратуши. Видна дореволюционная жилая застройка, которую позже, в 1970-х годах, снесут. Фото: Константин Дурихин

Снимки фотографа-любителя привлекают внимание характерными для эпохи деталями. Бидончик в руках у девочки и куры в сквере Богдана Хмельницкого, покупки в пресловутой авоське и детская коляска удивительной конструкции, витрина с игрушками в магазине и прилавок с товарами в здании железнодорожного вокзала. Как много вещей, напоминающих старшему поколению об их молодости!



Возле памятника Богдану Хмельницкому на одноименной улице. Монумент не сохранился, а аллея и сегодня служит местом прогулок и встреч. Фото: Константин Дурихин



На Смоленском рынке. Фото: Константин Дурихин



Группа людей возле Смоленского рынка. А вы носили продукты в авоське? Фото: Константин Дурихин



Детская коляска на улице Кирова. Фото: Константин Дурихин



Интерьер железнодорожного вокзала, пассажиры с чемоданами в зале ожидания. Снимок передает атмосферу путешествий и переездов, характерную для 1950-х годов. Фото: Константин Дурихин

Последние два года перед отъездом из Витебска Константин Дурихин с женой и маленькой дочкой жили в доме № 16а на улице Гоголевской (современная часть улицы Ленина от площади Свободы до площади Победы). Дом не сохранился, его можно увидеть только на фотографиях.

Интересно сравнить интерьер 1950-х с современными квартирами. Этажерка с книгами, фикус в углу комнаты, круглый стол под абажуром, вышитые картины, дорожки и салфетки, старенький примус вместо газовой плиты на небольшой кухне — эти и другие предметы отражают уклад жизни витеблян того времени, говорят о мышлении и вкусах людей, показывают их экономические возможности.



Дом № 16а на улице Гоголевской разрушили в конце 1970-х. Сегодня с трудом верится, что когда-то на улице Ленина стояли такие здания. Фото: Константин Дурихин



Когда-то готовили еду именно так — на примусе. Фото: Константин Дурихин



Семья за ужином. Абажур, вышивки, радиола — атрибуты 1950-х годов. Фото: Константин Дурихин



Константин Дурихин за работой. Фото из архива его семьи

Отдельного внимания заслуживают цветные фотографии. Возможность использовать цветную пленку — явление достаточно редкое как для фотографов-профессионалов, так и для любителей в 1950-е годы.

Площадь Ленина, девушка возле памятника Пушкину, панорама центра города — эти снимки похожи на живописные картины.



Студентка возле памятника Пушкину — жена Константина Дурихина Тамара. Такой зеленый уголок был в районе современной Замковой площади.



Панорама центральной части Витебска с Успенской горы. Много зелени, деревянный Пушкинский мост, здание бывшей мужской гимназии, где в советское время размещался пединститут. Вдали видны башни Николаевского собора и Духовской церкви возле облисполкома. Фото: Константин Дурихин



На площади Ленина возведены новые жилые дома, здесь еще сохранились довоенные столбы и ходит трамвай. Вы тоже разглядели бочку с квасом или пивом? Фото: Константин Дурихин

…Витебск, которого нет. Спасибо Константину Дурихину и его дочери Елене за возможность побывать в нем!