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"Прогулки по незнакомому Витебску". "Непричесанный" город на фото Константина Дурихина
24.02.2017 19:10 — Новости Общества | Tut.by
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1950-е — время, когда Витебск постепенно возрождался после войны. Эти преобразования фиксировали фотокорреспонденты местных и республиканских СМИ. Как правило, их фотографии —
Но иногда так хочется узнать о жизни людей того времени без прикрас, увидеть город неофициальным, «непричесанным»! Побывать не на парадной площади, а в уютном витебском дворике, оказаться на рынке или заглянуть на чашку чая в квартиру обычного горожанина. Такую уникальную возможность дают любительские снимки Константина Дурихина.
Врач-микробиолог Константин Васильевич Дурихин родился в Туркменистане. После войны его семья оказалась в Витебске. Здесь юноша окончил среднюю школу № 1. С 1950 по 1956 годы учился в медицинском институте, потом работал в этом вузе. В 1959-м поступил в аспирантуру Ростовского университета и переехал с семьей в Ростов-на-Дону. С 1972 года жил в Волгограде, где умер в 1986-м.
Фотографией Константин увлекся в студенческие годы. Где бы ни находился молодой человек — на занятиях в аудитории, на полевых работах в колхозе, на прогулке в парке — всегда брал с собой фотоаппарат и снимал.
Благодаря творческому увлечению Константина Дурихина мы можем сегодня прогуляться по улицам и площадям послевоенного Витебска.
Многие фотографии отражают архитектурные особенности послевоенного Витебска. Одной из масштабных «строек десятилетия» стал ансамбль на улице Кирова. Все довоенные здания здесь снесли, проезжую часть расширили до 66 метров. А до войны было только 6!
На этих снимках — только что построенные жилые дома и бульвар с аллеей, посреди которой находилась декоративная ваза.
Характерная примета времени — демонстрации по случаю советских праздников, спортивных или культурных событий. Участвовали в них практически все — рабочие, служащие, студенты, школьники, пенсионеры. Колонны демонстрантов с лозунгами и транспарантами обязательно проходили по улице Ленина — центральной в Витебске.
Немало снимков Константин Дурихин сделал в городских парках и скверах. На аллеях и дорожках — стенды с афишами о новинках кино, многочисленные скамейки и беседки, доски объявлений с портретами советских вождей. А сколько памятников и скульптурных композиций было в городе в тот период! Жаль, что большинство из них не сохранилось.
Снимки фотографа-любителя привлекают внимание характерными для эпохи деталями. Бидончик в руках у девочки и куры в сквере Богдана Хмельницкого, покупки в пресловутой авоське и детская коляска удивительной конструкции, витрина с игрушками в магазине и прилавок с товарами в здании железнодорожного вокзала. Как много вещей, напоминающих старшему поколению об их молодости!
Последние два года перед отъездом из Витебска Константин Дурихин с женой и маленькой дочкой жили в доме № 16а на улице Гоголевской (современная часть улицы Ленина от площади Свободы до площади Победы). Дом не сохранился, его можно увидеть только на фотографиях.
Интересно сравнить интерьер 1950-х с современными квартирами. Этажерка с книгами, фикус в углу комнаты, круглый стол под абажуром, вышитые картины, дорожки и салфетки, старенький примус вместо газовой плиты на небольшой кухне — эти и другие предметы отражают уклад жизни витеблян того времени, говорят о мышлении и вкусах людей, показывают их экономические возможности.
Отдельного внимания заслуживают цветные фотографии. Возможность использовать цветную пленку — явление достаточно редкое как для фотографов-профессионалов, так и для любителей в 1950-е годы.
Площадь Ленина, девушка возле памятника Пушкину, панорама центра города — эти снимки похожи на живописные картины.
…Витебск, которого нет. Спасибо Константину Дурихину и его дочери Елене за возможность побывать в нем!
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Иногда так хочется узнать о жизни людей в прошлом без прикрас, увидеть город неофициальным, "непричесанным"! Побывать не на парадной площади, а в уютном витебском...
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