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Якубович: Куропаты должны стать местом народной скорби и благородной памяти
24.02.2017 19:50 — Новости Общества | Tut.by
Урочище Куропаты должно стать общенациональным мемориалом скорби и памяти. Такая идея обсуждалась в Минске во время тематического круглого стола, организованного газетой «
Так, уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко подчеркнул: «Это место, которое заслуживает увековечивания». Его идею поддержали и развили другие участники круглого стола. В Куропаты, по их мнению, могли бы приезжать люди, чьи семьи так или иначе затронули репрессии 20−50-х годов минувшего столетия, чтобы поклониться памяти родных и близких. Предлагалось также установить в Куропатах знак или каплицу, объявив творческий конкурс по его созданию, например, среди молодежи.
Главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня» Павел Якубович отметил, что Куропаты должны стать «местом народной скорби и благородной памяти». А станет ли урочище мемориалом — покажет общественная дискуссия. Эксперты считают, что с этой темы нужно снять искусственную политизированность. Куропаты должны стать местом единения — независимо от политических воззрений, религиозных взглядов, убеждены они.
Во время круглого стола, в котором приняли участие ученые, общественные деятели, государственные служащие, обсуждались статус Куропат, значение этого места в общественной жизни, уроки, которые следует извлечь из трагического прошлого.
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Во время круглого стола, в котором приняли участие ученые, общественные деятели, государственные служащие, обсуждались статус Куропат, значение этого места в...
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