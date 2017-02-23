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Якубович: Куропаты должны стать местом народной скорби и благородной памяти

24.02.2017 19:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Урочище Куропаты должно стать общенациональным мемориалом скорби и памяти. Такая идея обсуждалась в Минске во время тематического круглого стола, организованного газетой «СБ. Беларусь сегодня».


Фото: БЕЛТА

Так, уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко подчеркнул: «Это место, которое заслуживает увековечивания». Его идею поддержали и развили другие участники круглого стола. В Куропаты, по их мнению, могли бы приезжать люди, чьи семьи так или иначе затронули репрессии 20−50-х годов минувшего столетия, чтобы поклониться памяти родных и близких. Предлагалось также установить в Куропатах знак или каплицу, объявив творческий конкурс по его созданию, например, среди молодежи.

Главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня» Павел Якубович отметил, что Куропаты должны стать «местом народной скорби и благородной памяти». А станет ли урочище мемориалом — покажет общественная дискуссия. Эксперты считают, что с этой темы нужно снять искусственную политизированность. Куропаты должны стать местом единения — независимо от политических воззрений, религиозных взглядов, убеждены они.

Во время круглого стола, в котором приняли участие ученые, общественные деятели, государственные служащие, обсуждались статус Куропат, значение этого места в общественной жизни, уроки, которые следует извлечь из трагического прошлого.

Напомним, на стройке по улице Мирошниченко в Минске уже несколько дней продолжается акция протеста. На этом месте должны построить пятиэтажный бизнес-центр. Активисты «Молодого фронта» выступают против — до 2014 года этот участок был в границах охранной зоны Куропат, где расстреливали жертв сталинских репрессий. Потом охранную зону существенно урезали.

Активисты уже несколько дней круглосуточно дежурят на месте. Между ними и строителями не раз происходили стычки. Ночью 23 февраля, по словам митингующих, на них напали неизвестные.

23 февраля в Мингорисполкоме прошла встреча с застройщиком бизнес-центра. Власти пообещали изучить обоснованность возведения объекта на этом месте и дать ответ через несколько дней. А пока компании «Белреконструкция» разрешено обустроить стройплощадку с целью обеспечения безопасности граждан: установить ограждения, козырьки над ними и провести электричество.

В тот же день, вечером, от 50 до 100 местных жителей, а также оппозиционные активисты собрали импровизированный митинг. Там призывали писать обращения на имя мэра о прекращении строительства, а лидер «Молодого фронта» Дашкевич рассказал о тысяче уже собранных подписей.

Днем 24 февраля один из бастующих против строительства возле Куропат лег под грузовик рабочих и приковал себя наручниками к бамперу. На холодной земле и под дождем активист пролежал около двух часов.

 
Теги: Минск
 
 
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