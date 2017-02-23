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В выходные на нескольких станциях минского метро может быть непривычный запах
24.02.2017 19:47 — Новости Общества | Tut.by
В субботу и воскресенье на станциях метро «Уручье» и «Петровщина» может быть специфический запах, который недавно минчане уже
Сообщается, что в ночью 25 и 26 февраля станциях «Уручье» и «Петровщина» будут красить путевой бетон, в связи с чем в метро может появиться специфический запах. Бетон покроют гидрофобным битумным лаком для защиты от разрушения и эрозии.
«На указанных и соседних станциях усилен режим работы вентиляции, вместе с тем возможен специфический запах гидроизоляционного лака», — поясняют в сообщении.
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Это связано с работами, которые будут проводить ночью 25 и 26 февраля.
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