В субботу и воскресенье на станциях метро «Уручье» и «Петровщина» может быть специфический запах, который недавно минчане уже чувствовали на Московской линии. Об этом пишут в официальном акаунте подземки в Twitter .



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Сообщается, что в ночью 25 и 26 февраля станциях «Уручье» и «Петровщина» будут красить путевой бетон, в связи с чем в метро может появиться специфический запах. Бетон покроют гидрофобным битумным лаком для защиты от разрушения и эрозии.

«На указанных и соседних станциях усилен режим работы вентиляции, вместе с тем возможен специфический запах гидроизоляционного лака», — поясняют в сообщении.