В Институте погранслужбы Беларуси состоялся первый выпуск офицеров-пограничников Казахстана, сообщает телеканал «МИР 24».

Степень магистров получили 10 офицеров. Аттестаты им торжественно вручили в музее Великой Отечественной войны.