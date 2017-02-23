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В Беларуси подготовили офицеров-пограничников из Казахстана
24.02.2017 19:50 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Институте
Степень магистров получили 10 офицеров. Аттестаты им торжественно вручили в музее Великой Отечественной войны.
«Учеба поставлена на высоком уровне, даются прекрасные знания для наших представителей, несмотря на то, что они не граждане Беларуси, поэтому руководство погранслужбы Казахстана, думаю, и дальше продолжит направление наших офицеров для обучения здесь», - заявил чрезвычайный и полномочный посол республики Казахстан в республике Беларусь
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