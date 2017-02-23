﻿ В Беларуси подготовили офицеров-пограничников из Казахстана. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Беларуси подготовили офицеров-пограничников из Казахстана

24.02.2017 19:50 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Институте погранслужбы Беларуси состоялся первый выпуск офицеров-пограничников Казахстана, сообщает телеканал «МИР 24».

Степень магистров получили 10 офицеров. Аттестаты им торжественно вручили в музее Великой Отечественной войны.

«Учеба поставлена на высоком уровне, даются прекрасные знания для наших представителей, несмотря на то, что они не граждане Беларуси, поэтому руководство погранслужбы Казахстана, думаю, и дальше продолжит направление наших офицеров для обучения здесь», - заявил чрезвычайный и полномочный посол республики Казахстан в республике Беларусь Ергали Булегенов.

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Казахстанские пограничники едут учиться в магистратуру именно в Беларусь, ведь учеба там поставлена на высоком уровне.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В выходные на нескольких станциях минского метро может быть непривычный запах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика