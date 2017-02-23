В Беларуси выпустили специальные марки, посвященные 100-летие милиции . В главном здании МВД провели первое гашение на конверте.

«Издание марок - это один из способов популяризации всего нашего государства в мире. Надеюсь, что эти 15 тысяч экземпляров еще раз расскажут всему свету о нашей стране», - отметил министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков.

«Нам очень понравилась эта идея, но еще больше нам понравилось само исполнение. Благодаря специалистам Белпочты, Минсвязи. Я им выражаю милицейскую благодарность за качество работы», - заявил в свою очередь министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

В наборе две марки, их изготавливали по специальной технологии - термическим тиснением фольгой золотистого цвета. Тираж блока - 15 тысяч. Свое 100-летие белорусская милиция будет отмечать 4 марта.