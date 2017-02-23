﻿ Скоро весна - в Могилевском зоосаде проснулся медведь Федор. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Скоро весна - в Могилевском зоосаде проснулся медведь Федор

24.02.2017 20:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Медведь Федька проснулся в Могилевском зоосаде. Это самый верный признак приближения весны.

— Мишка проснулся. Пока он вялый и сонный, но вполне упитанный, — рассказал директор агролесотехнического колледжа им. Орловского Георгий Малиновский. — Федька питается согласно зимнему рациону. Но сейчас его любимое лакомство — белый тост с медом и свежая рыбка.

Этой зимой медведь дважды засыпал. Второй раз — во время сильных морозов. На его пробуждение повлияло резкое потепление. Судя по его поведению, весну долго ждать не придется.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси подготовили офицеров-пограничников из Казахстана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика