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Скоро весна - в Могилевском зоосаде проснулся медведь Федор
24.02.2017 20:15 — Новости Общества | Tut.by
Медведь Федька проснулся в Могилевском зоосаде. Это самый верный признак приближения весны.
— Мишка проснулся. Пока он вялый и сонный, но вполне упитанный, — рассказал директор агролесотехнического колледжа им. Орловского Георгий Малиновский. — Федька питается согласно зимнему рациону. Но сейчас его любимое лакомство — белый тост с медом и свежая рыбка.
Этой зимой медведь дважды засыпал. Второй раз — во время сильных морозов. На его пробуждение повлияло резкое потепление. Судя по его поведению, весну долго ждать не придется.
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Косолапого разбудило потепление.
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