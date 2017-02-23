Медведь Федька проснулся в Могилевском зоосаде. Это самый верный признак приближения весны.

— Мишка проснулся. Пока он вялый и сонный, но вполне упитанный, — рассказал директор агролесотехнического колледжа им. Орловского Георгий Малиновский. — Федька питается согласно зимнему рациону. Но сейчас его любимое лакомство — белый тост с медом и свежая рыбка.

Этой зимой медведь дважды засыпал. Второй раз — во время сильных морозов. На его пробуждение повлияло резкое потепление. Судя по его поведению, весну долго ждать не придется.

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