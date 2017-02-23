﻿ Медали легендарной гимнастки Ольги Корбут уйдут с молотка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Медали легендарной гимнастки Ольги Корбут уйдут с молотка

24.02.2017 21:12 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Многократная чемпионка Олимпийских игр, мировых первенств и многих других соревнований гимнастка Ольга Корбут выставит свои медали на аукционе, передает БЕЛТА.

На аукцион, который состоится в предстоящие выходные, выставлены, в том числе, золотые и серебряные награды Олимпиад 1972 и 1976 годов, мировых первенств, крупнейших международных и всесоюзных соревнований. Также с молотка уйдут почетный знак мастера спорта СССР и спортивная форма. Кроме регалий советской спортсменки, на аукционе Platinum Night выставлены трофеи американского мотокаскадера Ивела Книвела.

Организаторы рассчитывают выручить порядка $10 миллионов.

Ольга Корбут родилась 16 мая 1955 года в Гродно. Под руководством тренера Ренальда Кныша белорусская гимнастка стала четырехкратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира. Ее именем назван один из сложнейших гимнастических элементов - «Петля Корбут». С 1991 года Ольга Корбут живет в США.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На аукцион выставлены, в том числе, золотые и серебряные олимпийские медали советской спортсменки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Скоро весна - в Могилевском зоосаде проснулся медведь Федор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика