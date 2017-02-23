Многократная чемпионка Олимпийских игр, мировых первенств и многих других соревнований гимнастка Ольга Корбут выставит свои медали на аукционе , передает БЕЛТА .

На аукцион, который состоится в предстоящие выходные, выставлены, в том числе, золотые и серебряные награды Олимпиад 1972 и 1976 годов, мировых первенств, крупнейших международных и всесоюзных соревнований. Также с молотка уйдут почетный знак мастера спорта СССР и спортивная форма. Кроме регалий советской спортсменки , на аукционе Platinum Night выставлены трофеи американского мотокаскадера Ивела Книвела.

Организаторы рассчитывают выручить порядка $10 миллионов.

Ольга Корбут родилась 16 мая 1955 года в Гродно. Под руководством тренера Ренальда Кныша белорусская гимнастка стала четырехкратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира. Ее именем назван один из сложнейших гимнастических элементов - «Петля Корбут». С 1991 года Ольга Корбут живет в США.