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Медали легендарной гимнастки Ольги Корбут уйдут с молотка
24.02.2017 21:12 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Многократная чемпионка Олимпийских игр, мировых первенств и многих других соревнований гимнастка Ольга Корбут выставит свои медали
На аукцион, который состоится в предстоящие выходные, выставлены, в том числе, золотые и серебряные награды Олимпиад 1972 и 1976 годов, мировых первенств, крупнейших международных и всесоюзных соревнований. Также с молотка уйдут почетный знак мастера спорта СССР и спортивная форма. Кроме регалий
Организаторы рассчитывают выручить порядка $10 миллионов.
Ольга Корбут родилась 16 мая 1955 года в Гродно. Под руководством тренера Ренальда Кныша белорусская гимнастка стала четырехкратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира. Ее именем назван один из сложнейших гимнастических элементов - «Петля Корбут». С 1991 года Ольга Корбут живет в США.
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На аукцион выставлены, в том числе, золотые и серебряные олимпийские медали советской спортсменки.
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