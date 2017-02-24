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Под Минском пропал 75-летний мужчина, страдающий провалами в памяти

24.02.2017 23:20 — Новости Общества | Tut.by  
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24 февраля около 15.30 75-летний Пипченко Александр Иванович вышел из дома и не вернулся. Мужчина недавно пережил инсульт, а также страдает провалами в памяти, сообщает поисковый отряд «Ангел».


Мужчина находился в поселке Солнечный (Минская обл, Боровлянский р-н, пос. Солнечный, ул. Сосновая, 2). Около 15.30 он ушел в неизвестном направлении и пропал. Зарегистрирован мужчина по адресу г. Минск, ул. Бельского, 6.

Пропавший страдает провалами в памяти, может говорить, что живет в Рогачеве в поселке Западном.

Приметы: рост 177 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы русые с сединой.

Особые приметы: очень большая родинка на затылке.

Был одет: темные брюки, темная куртка, шапка с козырьком (с подвернутым мехом).

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просим сообщить по номерам телефонов: ПСО «Ангел» +375−33−6666−856, +375−33−6666−033 или по телефону 102.

Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете эту ориентировку и разместите в общественных местах.

Или же сделаете перевод в пользу поискового отряда «Ангел» — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах города.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина недавно пережил инсульт, а также страдает провалами в памяти.

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