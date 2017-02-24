﻿ Новый сайт телекомпании «ВоенТВ» в сети Интернет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Новый сайт телекомпании «ВоенТВ» в сети Интернет

24.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Слоган телекомпании «ВоенТВ» — «Телевидение, которое всегда в форме». Сейчас оно предстало в сети Интернет в новой «экипировке» и с расширенным содержанием.

Сайт «ВоенТВ» стал гораздо удобнее, изменился его внешний вид. Оригинальности проекту добавляет слайдер на стартовой странице, где отображаются наиболее свежие и популярные видеоматериалы.

Пользователь может найти на сайте видео об армии. Перейдя по тегам, внизу главной страницы увидите материалы обо всех родах войск и армейских профессиях. Также здесь отображены выпуски эфирных программ «Арсенал», «Анфас», «Военное обозрение», которые выходят на национальных каналах. Благодаря встроенному календарю можно выйти на контент, который выходил ранее. Отдельную нишу занимают специальные проекты телекомпании: документальные фильмы, социальные и рекламные ролики.

— Один из важных аспектов, который мы учитывали при разработке сайта, — его адаптивность, — отмечает редактор сайта Надежда Велесюк. — То есть читать новости и смотреть видео можно с персонального компьютера, смартфона или планшета. Видеоинформацию адекватно воспринимает любой браузер и видеоплеер.

Помимо актуализации сайта, развернут медиасервер с возможностью потокового вещания из различных источников. Таким образом, предусмотрено проведение прямых трансляций со значимых, наиболее интересных событий в жизни армии.

— Большое количество пользователей уже смотрели прямые включения с посадки самолетов на аэродромный участок дороги, тренировки к параду войск, — комментирует начальник информационно-аналитического отдела подполковник Сергей Чураков. — В этом году мы также предполагаем проведение подобных трансляций. В Вооруженных Силах большое количество учений, тренировок. Один из этапов армейских международных игр пройдет в Беларуси. В общем, следите за новостями на нашем канале.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слоган телекомпании «ВоенТВ» — «Телевидение, которое всегда в форме». Сейчас оно предстало в сети Интернет...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Над нашей землёй — мирное небо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика