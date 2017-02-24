Вооруженные Силы подошли к празднованию своего профессионального праздника с хорошими результатами. Об этом заявил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков во время общения с прессой перед началом торжественного собрания, посвященного Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Глава военного ведомства подчеркнул, что над нашей землей — мирное небо, и это самое главное достижение на сегодняшний день.

— День защитников Отечества — это праздник воинской славы нашей страны, — отметил в своем выступлении на торжественном собрании генерал-лейтенант Андрей Равков. — Он давно занял достойное место в ряду самых почитаемых праздников в Беларуси. Это праздник всего белорусского народа, сохраняющего преемственность традиций самоотверженного служения Отечеству и демонстрирующего на протяжении всей своей истории такие яркие качества, как доблесть, мужество и патриотизм.



Сегодня Беларусь — состоявшееся, независимое, суверенное европейское государство. Обеспечение военной безопасности нашей страны в настоящее время осуществляется в принципиально новых стратегических, военно-политических и экономических условиях.

Во‑первых, произошли значительные изменения военно-политической обстановки. Сегодня на нашей планете насчитывается более 400 очагов нестабильности. Значительно активизировалась военная деятельность и вокруг Республики Беларусь.

Во‑вторых, технологический рывок в последней четверти века во многом изменил мир и закономерно нашел отражение в военном деле. Потенциальным полем боя сегодня наряду с сушей, воздухом, водой и космосом впервые признано киберпространство — среда, созданная человеком.

В‑третьих, характерными чертами практически всех современных военных конфликтов являются смешанные формы боевых действий. Это как применение высокоэффективных систем высокоточного оружия, так и широкое использование нетрадиционных форм применения военной силы и регулярных воинских формирований.

В‑четвертых, появились принципиально новые вызовы безопасности, связанные с разработкой и активным применением на практике концепций и механизмов смены государственной власти в суверенных странах извне с использованием внутреннего деструктивного потенциала.

Именно в этих условиях мы обеспечиваем военную безопасность нашей суверенной и независимой Беларуси.

Министр обороны подчеркнул, что для надежного обеспечения военной безопасности наша страна и впредь будет укреплять военную организацию государства, проводить миролюбивую, многовекторную внешнюю политику, осуществлять военное сотрудничество с Российской Федерацией, странами Организации Договора о коллективной безопасности. Среди приоритетных направлений военной политики Беларуси — развитие отношений со странами — участницами Содружества Независимых Государств и другими в рамках двусторонних международных договоров о развитии стратегического партнерства.

— С прошлого года реализуется очередной пятилетний план строительства и развития Вооруженных Сил, — отметил генерал-лейтенант Андрей Равков. — Его важнейшими направлениями являются дальнейшее совершенствование систем управления, разведки, информационного противоборства, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, сил специальных операций, ракетных войск.

В белорусской армии осуществляется интенсивная оперативная и боевая подготовка. И сегодня этот праздник значительная часть воинских частей встречает в полевых условиях, выполняя учебно-боевые задачи по плану комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил.

Старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр», фото Ирины Малиновской