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В запас – с поощрением
24.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
В 2336‑й базе хранения вещевого имущества торжественно проводили приписной состав, призванный в штат прачечного отряда воинской части.
Обращаясь к приписникам, начальник вещевого управления Министерства обороны полковник Вячеслав Шитиков не пожалел добрых слов:
— В сложной обстановке вы с честью выполнили поставленные задачи, проявив при этом выдержку, трудолюбие и слаженность. Получив дополнительный армейский опыт во владении стрелковым оружием и штатной техникой, весь коллектив запасников на деле доказал: на них всегда можно положиться. Спасибо за совместную службу!..
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