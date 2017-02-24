В 2336‑й базе хранения вещевого имущества торжественно проводили приписной состав, призванный в штат прачечного отряда воинской части.

Обращаясь к приписникам, начальник вещевого управления Министерства обороны полковник Вячеслав Шитиков не пожалел добрых слов:

— В сложной обстановке вы с честью выполнили поставленные задачи, проявив при этом выдержку, трудолюбие и слаженность. Получив дополнительный армейский опыт во владении стрелковым оружием и штатной техникой, весь коллектив запасников на деле доказал: на них всегда можно положиться. Спасибо за совместную службу!..