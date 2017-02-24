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Министерство обороны информирует

24.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Вчера в 231‑й артиллерийской бригаде Северо-Западного оперативного командования в торжественной обстановке состоялся митинг, посвященный увольнению военнообязанных, призванных из запаса, которые участвовали в комплексной проверке боевой готовности Вооруженных Сил.

Более 200 военнообязанных в течение месяца успешно восстановили утраченные армейские навыки по своим специальностям и достойно выполнили поставленные перед ними задачи.

В рамках проверки с личным составом дивизиона 111‑й гвардейской артиллерийской бригады Западного оперативного командования прошло тактическое учение с боевой стрельбой, по завершении которого военнослужащие выполнили комплекс мероприятий по подготовке и погрузке техники на железнодорожный транспорт и совершают марш в пункт постоянной дислокации.

Артиллеристы 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра, проведя боевое слаживание, совершили марш комбинированным способом на полигон Осиповичский. В ходе совершения марша они преодолели водную преграду по мостовой переправе через реку Свислочь, наведенной инженерным подразделением 188‑й инженерной бригады.

 
 
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Вчера в 231‑й артиллерийской бригаде Северо-Западного оперативного командования в торжественной...

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