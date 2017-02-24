В нашей стране продолжаются мероприятия в рамках комплексной проверки боеготовности ­Вооруженных Сил.

В День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь на 227‑м общевойсковом полигоне не смолкала стрельба из различных видов вооружения — в разгаре было слаживание взводов. Этот этап занятий важен, ведь это подразделение — основная тактическая единица, действующая на поле боя. Цель, которая стояла перед запасниками, — достичь слаженности совместных действий в ходе выполнения отдельных боевых задач. Свои навыки на этом этапе военнослужащие запаса оттачивали при совершении марша как в обороне, так и в наступлении.



— Мы наблюдаем достаточно быстрое восстановление навыков у военнообязанных. Морально-психологическое состояние у личного состава высокое. Запасники готовы к выполнению последующих учебно-боевых задач, с нетерпением их ждут, — рассказал полковник Владимир Фурманов.

…На одном из огневых рубежей длинными очередями оглушал просторы полигона зенитный ракетный дивизион.

— Наши военнообязанные во время боевого слаживания выполнили задачи по пристрелке и проверке боем зенитной самоходной установки 2С6 «Тунгуска», — пояснил подполковник Алексей Беловоленко. — После пристрелки военнослужащим запаса предстоит стрельба взвода с прицелом по вертолетам с короткой остановки. К слову, для выполнения этого упражнения имеются мишени, имитирующие вертолеты огневой поддержки противника, поднимающиеся и зависающие над землей на высоте от 5 до 25 метров.

Неподалеку от зенитчиков расположились БМП‑2 и танки Т-72Б. На огневом рубеже экипажи этих боевых машин выполняли первое упражнение стрельб по появляющимся и движущимся целям в обороне. Данное занятие было нацелено на отработку практических навыков командиров рот, взводов и отделений в управлении огнем в ходе оборонительного боя.



— С поставленными задачами личный состав справляется успешно, — рассказал руководитель стрельбы на одном из участков капитан Николай Ожель. — В восстановлении навыков военнослужащими запаса проблемных вопросов нет.

Боевое слаживание завершилось для механизированных подразделений упражнением учебных стрельб в составе взвода по появляющимся и движущимся целям. Танковые же взводы совершенствовали управление огнем.

Капитан Кирилл Франскевич, «Ваяр», фото автора