С перемещением на 227‑й общевойсковой полигон более полутора тысяч военнообязанных, призванных в одно из формирований 72 ОУЦ для восстановления и совершенствования профессиональных навыков, специалистам тыла прибавилось хлопот. На подразделения охраны, обеспечения и обслуживания возложены вопросы размещения и полевого быта личного состава, организации трехразового горячего питания, пополнения запаса материальных средств, доставки питьевой воды, ГСМ… Без этих и других элементов жизнеобеспечения военнослужащих невозможно выполнить учебно-боевые задачи.