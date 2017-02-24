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И в поле бывает комфортно!..

24.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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С перемещением на 227‑й общевойсковой полигон более полутора тысяч военнообязанных, призванных в одно из формирований 72 ОУЦ для восстановления и совершенствования профессиональных навыков, специалистам тыла прибавилось хлопот. На подразделения охраны, обеспечения и обслуживания возложены вопросы размещения и полевого быта личного состава, организации трехразового горячего питания, пополнения запаса материальных средств, доставки питьевой воды, ГСМ… Без этих и других элементов жизнеобеспечения военнослужащих невозможно выполнить учебно-боевые задачи.


Подполковник Елена Пушенко

 
 
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С перемещением на 227‑й общевойсковой полигон более полутора тысяч военнообязанных, призванных в одно...

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