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Служить интересно!..

24.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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На днях в учреждении образования «Белорусская государственная академия связи» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Его почетными гостями стали не только преподаватели академии, которые в прошлом служили в Вооруженных Силах, но и недавние выпускники, которые по зову сердца связали свою жизнь с военной службой. С целью патриотического воспитания современной молодежи на торжественное мероприятие были приглашены военнослужащие 86‑й бригады связи и органов пограничной службы.

Как отметил в беседе начальник военной кафедры полковник Игорь Мачихо, изъявляют желание обучаться на ней не только парни — девушки тоже не прочь получить военно-учетную специальность. К сожалению, правилами это не предусмотрено.

…А вот прапорщик Ольга Кулеш (техник аппаратной связи П‑252МБ) окончила в 2012 году среднее звено обучения на тот момент Высшего государственного колледжа связи — и была распределена в 86‑ю бригаду связи.

— Могу обнадежить девушек, желающих попробовать себя на военном поприще. По окончании учебы желающие могут поступить на военную службу по контракту, дальнейший карьерный рост будет зависеть только от ваших усилий, — рассказала студенткам Ольга. — Войска связи оснащены перспективным цифровым оборудованием. Служить интересно!

По окончании официальной части гостей мероприятия порадовал праздничный концерт творческих коллективов академии.

Василиса Федорович, фото автора

 
 
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На днях в учреждении образования «Белорусская государственная академия связи» прошло торжественное...

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