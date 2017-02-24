Генерал-майору в отставке Борису Бокову до сих пор помнится 19 января 1943 года, когда он семнадцатилетним пареньком ушел Родину защищать. После окончания Уфимского военно-пехотного училища младшего лейтенанта Бокова направили на фронт командиром минометного взвода.

Борис Филиппович участвовал в освобождении от оккупантов Беларуси, Литвы, Восточной Пруссии, штурме города-крепости Кенигсберг. Потом был Дальний Восток, война с японскими самураями. Там в августе 1945 года Борис Боков стал капитаном.



В начале 1946 года 157‑ю стрелковую дивизию, в которой служил капитан Борис Боков, вывели в Союз и расформировали.

На новом месте службы Борис Филиппович командовал батареей, был начальником штаба артдивизиона. В 1954 году он успешно сдал вступительные экзамены в Военную артиллерийскую командную академию. После ее окончания, в 1958‑м, получил назначение в отдельный ракетный дивизион тактических ракет.

Воинское звание полковник Боков получил, командуя гвардейским реактивно-минометным полком.

Во время арабо-израильской войны боевой офицер был командирован в Египет в качестве военного советника.

По возвращении в Советский Союз служил на различных штабных должностях. А впоследствии фронтовик был назначен начальником Хмельницкого высшего артиллерийского командного училища.

С 1985 года генерал-майор запаса Борис Боков связал свою жизнь с Беларусью, выбрав местом жительства город Минск — малую родину своей жены Марии Михайловны, коренной минчанки. В октябре 1987 года Борис Филиппович стал членом Военно-научного общества при Центральном Доме офицеров, а в декабре был избран заместителем его председателя.

Генерал-майор в отставке Борис Филиппович Боков вспоминает:

— Самый тяжелый период у нас был во время развала Советского Союза. Мы руководствовались в работе ВНО директивой Министерства обороны СССР. И вдруг оказались без подчинения, вне законов… Некоторые говорили, что надо распустить ВНО, пока обстановка неясная, временно прекратить нашу работу. Я выступил против: надо бороться за нашу историю, против ее фальсификации, за нами эта задача остается. Большинство меня поддержало.

Я выполнил поручение написать новое Положение о Военно-научном обществе с последующим утверждением его в Министерстве обороны.

Что было важного в работе ВНО? Нам надо было высказать людям свое отношение к кинофильмам, которые демонстрировались по телевидению и на экранах кинотеатров. Объяснить наши взгляды на ложь и фальшь в кинокартинах о Махно, Врангеле — «героях Гражданской», о штрафбате с уголовниками — гадком фильме, тем более что я сам совместно с офицерами-штрафниками участвовал в боях против гитлеровцев, или искажении событий, показанных в фильме о Жукове и Ржевско-Вяземской операции…

Наша оценка киносценария московских авторов о защитниках Брестской крепости была отрицательной. Мне пришлось за одну ночь письменно дать ответ по этому лжесценарию, где преобладала антисоветчина, не было показано ни одного настоящего действующего лица. К членам ВНО подключились народные депутаты и председатель республиканского общественного объединения ветеранов генерал-лейтенант в отставке Анатолий Новиков… Мы собрались в Бресте для обсуждения киносценария нового кинофильма. При обсуждении сценария я сказал, что название фильма «Цитадель» исходит из названия гитлеровского плана Курской битвы, предложив назвать его «Брестская крепость». Я в глаза им говорил: авторы сценария не знают или знать не хотят, ради чего сражались защитники крепости, сценаристы искажают историю подвига советских солдат. Многие поддержали меня! В основу художественного фильма «Брестская крепость» лег сценарий художественного руководителя Драматического театра белорусской армии драматурга Алексея Дударева. В этом была заслуга и нашего Военно-научного общества.

В беседе Борис Филиппович, вспоминая свою деятельность в течение 25 лет на посту заместителя председателя совета ВНО, отметил, что большая часть работы членов общества была посвящена исследованиям военных операций, отдельных сражений Великой Отечественной войны, участниками которых были и многие члены организации.

— Члены ВНО, — рассказывает Борис Филиппович, — организовывали военно-исторические конференции, круглые столы и выезды в воинские части, выступления в Минском суворовском военном училище и Военной академии, других учебных заведениях. Был установлен и такой порядок работы секций ВНО: по военным операциям участники войны выступали с рефератами у себя, потом перед курсантами. И так в пяти-шести местах — по каждой операции. Эта работа давала хорошие результаты и создавала большой авторитет ВНО. А нас всегда ждали, чтобы услышать живое слово правды из уст участников Великой Отечественной и локальных войн.

Второе направление — выступления в учебных заведениях столицы. В‑третьих, делали обзоры публикаций в СМИ по просмотрам фильмов, отслеживали публикации по фальсификации истории и давали отпор клеветникам.

Четвертое направление — связь со СМИ. С военной прессой у нас было и есть прямое сотрудничество. Так, по нашим предложениям было создано и литературно-художественное приложение к журналу «Армия» «Армия и культура».

Сам генерал-майор в отставке Борис Боков не раз обращался к читателям со страниц изданий. Ему, фронтовику, генералу, есть что рассказать о героическом прошлом. Только за период с 1995 по 2016 год Боковым было опубликовано более 120 ярких очерков и статей в периодике.

Девять лет Борис Филиппович руководил минским комитетом Международного союза городов‑героев. Был соучредителем Международного союза советских офицеров и одним из организаторов Белорусского союза офицеров…

Общественная биография генерал-майора в отставке Бориса Бокова не закончилась — продолжается в составе Военно-научного общества и Белорусского союза офицеров. Он по-прежнему в строю патриотов Беларуси.

Подготовил Иван Архипов, член ВНО, фото Василия Куликова