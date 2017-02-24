«Повез своих партнеров по бизнесу в гостиницу „Дружба“, хотел их там заселить, а она, оказывается, закрылась», — рассказывает знакомый предприниматель. Расположенная в Задворцах гостиница «Дружба», чей номерной фонд позволял разместить почти 250 человек, действительно не работает с осени прошлого года. Закрылась на ремонт и не принимает гостей и гостиница «Мечта» в Брестском аэропорту. При этом в центре города и на окраинах строятся новые отели, в том числе международного уровня, пишет "Вечерний Брест".



троительство отеля Hampton by Hilton в Бресте началось в сентябре 2016 г. Застройщик – СООО "Демарш"

Побольше отелей хороших и разных

В Бресте насчитывается 20 гостиниц и «иных мест размещения», способных одновременно заселить 1750 человек. Плюс многочисленные апартаменты и гостиничные дома, в официальной статистике не учтенные, но гостей принимающие. Только booking.com предлагает более 300 вариантов размещения по ценам от 20 до 450 рублей за сутки.

Брест выполняет существующие с давних времен нормы, гласящие: на каждую тысячу человек городского населения должно приходиться как минимум пять гостиничных мест. Но в аналогичных по числу жителей европейских городах на тысячу населения приходится 10−15 гостиничных мест, так что нам есть к чему стремиться.

Вряд ли мы можем рассчитывать на такой же приток туристов, который принимают схожие по численности населения польские Люблин и Ченстохова или чешский Брно. Но, как известно, чем больше в городе гостиниц разного уровня, тем привлекательнее он для туристов. И все же, какого уровня гостиниц не хватает Бресту?

Самый дешевый вариант размещения туриста в номере без подселения предлагает Брестский областной центр туризма и краеведения — 10 р. 80 коп.

Самый дорогой одноместный номер у отеля «Эрмитаж» — 209 рублей.

Кровать не по росту

По официальным данным, за 9 месяцев прошлого года средняя загрузка брестских отелей составила 56%. В межсезонье она падает до 20−30%, в самые «доходные» для гостиничного бизнеса периоды (новогодние каникулы у россиян, майские праздники, 22 июня, День города) вырастает до 85−95%. В период проведения крупных соревнований гостиницы города забиты под завязку. Тем не менее Ирина, сотрудница одного из спортивных объектов города, утверждает: есть проблемы именно с групповым размещением спортсменов.

«Когда в городе проходят крупные соревнования, нужно в одном месте и недорого разместить 15−20 человек, — говорит она. — Городские гостиницы предлагают им одно- и двухместные номера, которые стоят очень дорого. Люди ищут квартиры, они хорошо представлены на booking.com, но такой вариант имеет свои недостатки. Еще одна проблема — гостиничная мебель. В большинстве отелей установлены стандартные кровати длиной 200 см. Высокие спортсмены (волейбол, баскетбол, гандбол) в них просто не помещаются, а значит, не могут нормально отдохнуть. Наконец, не все наши гостиницы оснащены кондиционерами. Летом, когда жара, это проблема. В прошлом году мы заселяли спортсменов в одну такую гостиницу. Нам предложили: можем поставить в номера вентиляторы. Непонятно, почему об этом надо просить особо: если нет кондиционеров, номера должны быть оснащены исправными вентиляторами по умолчанию».

3 звезды для туристического автобуса

Турфирмы, принимающие в Бресте группы туристов, предпочитают размещать их в недорогих отелях спортивной базы: «Акватель», «5 колец», «Чайка» на Гребном канале и «Строитель». «Эти отели хорошо расположены, недавно построены, а значит, не требуют ремонта, и достаточно комфортны», — поясняет директор турфирмы «Пилигрим» Олег Пашедо. — К сожалению, в них не всегда есть то количество мест, которое нам нужно, чтобы заселить весь автобус. В Бресте не хватает именно недорогих гостиниц, в которых можно было бы разместить сразу 50 человек, чтобы не пришлось их раскидывать по разным отелям".

Наш собеседник подчеркивает: их турист — это средний класс по доходам. Для него очень важно соотношение цены и качества. Он не может позволить себе дорогой отель, но и не считает возможным поселиться в гостинице, требующей ремонта. Или в такой, где при некоторой «звездности» не предусмотрен завтрак, а на три этажа — один кипятильник.

С ним солидарна и Наталия Косевич, директор турфирмы «Интурист». «Бресту не хватает гостиниц туристического класса, — говорит она. — У нас неплохо развит событийный туризм, и в пиковые даты, когда приезжает много гостей, остро чувствуется нехватка отелей среднего ценового уровня. Замечательно, что у нас строится „Хилтон“. Мы рады ему очень. Но он рассчитан на богатого европейского туриста. Нам же хочется, чтобы было больше отелей уровня двух-трех звезд».

Одновременно в турфирмах признают: поток «организованных» туристов из России резко упал. Некоторые из них за прошлый год не привезли в Брест ни одной группы, но верят — все поменяется…

Какие гостиницы появятся в Бресте в ближайшее время? Отель «Лагуна янтарная» в пос. Мухавец. Открытие объявлено на апрель 2017 г. Отель международной сети Hilton на Варшавском шоссе. Планируется, что первых гостей примет в феврале 2019 г. Апарт-отель на ул. Советской. Идут работы по остеклению фасадов. Дата окончания строительства не называется. Отель международной сети Ibis в районе Ледового дворца. Работы на стадии проектирования.