В Брестской области отмечаются стабильные подъемы уровней воды в реках, сообщил БЕЛТА руководитель группы гидрологии ГУ «Брестоблгидромет» Михаил Козырев.



Фото: Николай Куприч и Алексей Яршевич

Вода в реках области начала подниматься на текущей неделе. На 24 февраля интенсивность суточных подъемов достигает 29 см. В частности, такая динамика отмечается на реках Мухавец и Западный Буг. Одновременно происходит разрушение ледяного образования. В настоящее время ото льда очистились реки Цна в Лунинецком, Ясельда в Березовском и Лесная в Каменецком районах. Лесная уже вышла из берегов на пойму.

В целом весеннее половодье дает больше о себе знать в западной части области, чем в восточной.

«Во-первых, здесь теплее, — объясняет Михаил Козырев. — Во-вторых, реки в бассейне Припяти более значительные, нежели в бассейне Западного Буга».

Так, на самой паводкоопасной реке Горынь уровень воды на гидропосту Викоровичи составляет 297 см над нулевой отметкой. При этом выход воды на пойму происходит при уровне в 450 см, а опасным считается уровень в 530 см. На Припяти в районе моста Любанский вода достигла отметки в 101 см, при 205 см река выходит из берегов. На реке Западный Буг (пост Кшичев, Польша) вода находится на отметке 327 см. Опасным считается уровень в 470 см, при котором происходит подтопление расположенной вблизи деревни Непли.

По прогнозам специалистов, в ближайшее время уровни воды в реках продолжат подниматься.

«Судя по снегозапасам, весеннее половодье ожидается не ниже среднемноголетних величин. Интенсивность паводка будет во многом зависеть от дальнейших погодных условий и количества осадков в марте. Пока все только начинается. Более точный прогноз станет известен в начале следующего месяца. Во всяком случае, подтоплений населенных пунктов мы не прогнозируем», — отметил гидролог.