Министр внутренних дел Игорь Шуневич уверен, что «неослабевающий информационный накат на милицию» — это попытка оппонентов власти ослабить авторитет милиции в глазах населения для реализации изменения социального строя и политики Беларуси. Об этом он рассказал в интервью изданию « СБ — Беларусь сегодня ».



Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич. Фото: пресс-служба МВД

Глава МВД убежден, что МВД — гарант мира и спокойствия в стране.

«Понимая это и надеясь на определенные плоды дискредитации правоохранительных органов, некоторые оппоненты власти обоснованно считают, что, ослабив эту структуру, опорочив ее в глазах людей, они смогут реализовать свои планы насчет изменения социального строя и политики нашего государства», — пояснил Игорь Шуневич.

Он подчеркнул, что «сотрудники МВД ведь не с Луны свалились в Беларусь, они такая же часть народа, как и прочие граждане».

«Так вот именно эту народность, социальность милиции пытаются сейчас разрушить, противопоставляя ее остальной части населения. Сходное давление со стороны разного рода щелкоперов и горлопанов испытывают сейчас и другие правовые государственные институты. Это мое твердое убеждение, и оно сформировано не на пустом месте: я очень хорошо знаю, кто пишет, где этому научился, чьими деньгами это оплачивается. И я прекрасно осведомлен, какие цели преследуют работодатели этих людей», — отметил он.

Министр также напомнил каждому из таких «революционеров» о том, как любая революция относится к своим детям — «она их просто пожирает со временем».

При этом Шуневич отметил, что убежденность в причинах дискредитации МВД не помешает услышать обоснованные претензии к милиции. В данное время ведомство руководствуется «внутренней религией МВД» — «наведение порядка в собственных рядах».

«Статистика преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, пока серьезно беспокоит все руководство МВД. Радует лишь тот факт, что мы не одиноки в борьбе за чистоту рядов: активно помогают в первую очередь Следственный комитет и Комитет государственной безопасности. Руководство страны знает о нашем курсе на самоочищение и, естественно, одобряет его», — отметил он.

По его словам, сейчас в органах культивируются три подхода, три критерия оценки любого сотрудника. Первое — насколько законны его действия. Второе — насколько они профессиональны. И третье — насколько они соответствуют статусу офицера с точки зрения внутрикорпоративной этики МВД.

Напомним, в МВД убеждены, что некоторые СМИ ведут информационную войну с ведомством. Причиной этому послужили многочисленные публикации на тему поведения отдельных сотрудников — применение грубой силы в отношении журналиста TUT.BY Павла Добровольского, штурм квартиры минского педиатра и другие случаи.