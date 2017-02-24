МИНСК, 25 фев — Sputnik. Популярная группа BRUTTO выступит перед плей-офф Кубка Гагарина "Динамо-Минск" — "Локомотив" (Ярославль), сообщили Sputnik в пресс-службе столичного хоккейного клуба.

В субботу, 25 февраля, на "Минск-Арене" состоится третий матч серии до четырех побед плей-офф Кубка Гагарина между минским "Динамо" и ярославским "Локомотивом".

"В предматчевом шоу перед стартом матча плей-офф "Динамо-Минск" — "Локомотив" примет участие группа BRUTTO!" — рассказали в клубе.

Начало матча в 17:00. В прямом эфире поединок покажет телеканал "Беларусь 5".

Напомним, после двух матчей в Ярославле "зубры" уступают в серии со счетом 0:2.