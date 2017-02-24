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Для детского хосписа в Беларуси свяжут гигантское покрывало
25.02.2017 11:01 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси начали создавать покрывало из связанных кусочков для детского хосписа, сообщает «МИР 24». Его площадь составит почти полторы тысячи квадратных метров.
Работать над покрывалом начали родители и близкие детей, а также волонтеры из благотворительных организаций. К акции может присоединиться любой желающий. Нужно лишь связать кусочек 15 на 15 сантиметров и привезти в хоспис или отправить поделку почтой.
«Сегодня я принесла четырнадцать кусочков. Одиннадцать из них связала мама моей начальницы. И очень переживала: получится не получится. Но очень радужные, замечательные цвета. Огромное ей спасибо», - рассказала председатель попечительского совета Белорусского детского хосписа Ольга Кобякова.
Пока мастерам удалось сделать лишь центральную часть покрывала. Показать его во всей красе планируют не раньше 16 июня. Дата выбрана не случайно. Это годовщина со дня открытия нового здания детского хосписа,
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