В Беларуси начали создавать покрывало из связанных кусочков для детского хосписа, сообщает «МИР 24». Его площадь составит почти полторы тысячи квадратных метров.

Работать над покрывалом начали родители и близкие детей, а также волонтеры из благотворительных организаций. К акции может присоединиться любой желающий. Нужно лишь связать кусочек 15 на 15 сантиметров и привезти в хоспис или отправить поделку почтой.

«Сегодня я принесла четырнадцать кусочков. Одиннадцать из них связала мама моей начальницы. И очень переживала: получится не получится. Но очень радужные, замечательные цвета. Огромное ей спасибо», - рассказала председатель попечительского совета Белорусского детского хосписа Ольга Кобякова.