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Глава МВД объяснил свой выбор формы НКВД на 9 мая данью уважения

25.02.2017 11:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Глава МВД Игорь Шуневич в очередной раз объяснил свой выбор формы сотрудника НКВД на 9 мая. В интервью изданию «СБ — Беларусь сегодня» он назвал это данью уважения к сотрудникам огранам внутренних дел, которые работали в непростое послевоенное время.


Фото: Виталий Дембовский

«Я надеваю ее каждый год 9 Мая. А моя супруга — общевойсковую форму времен Великой Отечественной. В гараже МВД есть настоящий музейный экспонат — восстановленный автомобиль 1947 года выпуска. После парада мы с женой садимся в этот „Виллис“ и едем по Минску, отдавая дань уважения всем сотрудникам органов внутренних дел, которые воевали, погибали или были изувечены войной. В этой форме они работали в тяжелое послевоенное время, боролись с вооруженными бандами, защищали людей от уголовников и нацистских недобитков. Поэтому я горжусь тем, что у меня есть абсолютно точная копия этой формы», — пояснил Шуневич.

Он также рассказал, что форму он пошил за свой собственный счет.

«Она скроена по подлинным старым лекалам. Даже пуговицы отлиты на том же монетном дворе, где их делали в те годы. Более того, у меня есть и полный комплект экипировки — начиная от офицерского планшета и заканчивая компасом времен войны. Только сапоги — новодел, зато из настоящей юфтевой кожи. При этом я не увлекаюсь военной реконструкцией, форму для себя сшил по внутреннему побуждению, за собственный счет. Именно с той целью, о которой уже сказал, — показать, что память о людях, когда-то носивших это обмундирование, жива и почитаема по сей день», — подчеркнул министр.

Ранее глава МВД уже объяснял свой выбор формы на парад, посвященный 9 мая. Тогда он также пояснял, что это дань уважения.

Напомним, 9 Мая 2015 года во время парада в Минске Игорь Шуневич был в форме комиссара рабоче-крестьянской милиции — народного комиссариата внутренних дел. Форма такого образца — темно-синяя гимнастерка с жестким воротничком, портупея, галифе с бирюзовыми лампасами, заправленными в сапоги, и синяя фуражка с бирюзовым околышем — была введена в 1943 году для сотрудников НКВД СССР.
Во время парада в тот день все высокие чиновники стояли вокруг Александра Лукашенко или в гражданских костюмах, или в парадных военных мундирах.

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Теги: Минск
 
 
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Он также рассказал, что форму он пошил за свой собственный счет.

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