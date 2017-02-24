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"В контейнер не помещается". На задворках "БелЭкспо" нашлась известная скульптура Меркурия

25.02.2017 11:01 — Новости Общества | Tut.by  
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На днях у административного здания национального выставочного центра «БелЭкспо» на Янки Купалы, 27 мы обнаружили лежащую у стены скульптуру Меркурия и ее постамент. До 2013 года она находилась у здания «БелЭкспо» на проспекте Победителей, 14. Мы вспомнили, при каких обстоятельствах обелиск демонтировали и узнали, почему сейчас поврежденная скульптура мифического бога торговли валяется на задворках.


До апреля 2013 года обелиск со скульптурой древнеримского бога торговли Меркурия и часами находился у здания «БелЭкспо» на проспекте Победителей. После того, как на этом месте решили создать площадь Государственного флага, Меркурия демонтировали и на его место установили 70-метровый флагшток.

Руководила работами по благоустройству этой территории главный архитектор проектов мастерской ландшафтной архитектуры УП «Минскпроект» Анна Аксенова. По ее словам, в проекте было прописано, что после демонтажа скульптуры ее установят перед новым зданием выставочного павильона, который хотят построить на улице Кижеватова. А пока она должна находиться в хранилище собственников — «БелЭкспо».


Так скульптура выглядела задолго до реконструкции в 2008 году. Фотографии Оксаны Новиковой, photo.qip.ru

В администрации «БелЭкспо» нам пояснили, что про скульптуру не забыли, а из хранилища ее выставили на время переезда.

— Она лежит там, потому что крупногабаритная — в контейнер не помещается, а здание мы должны освободить. Мы ожидаем специальную машину, которая скульптуру транспортирует. Все будет в порядке и сохранности. Как только построят новый комплекс — там ее установим.


Пока проект на Кижеватова не реализован, скульптуру перевозят с собой на новое место. Какое — не уточняют. Известно, что администрация переезжает на Коммунистическую, 11. На предприятии пообещали, что при необходимости Меркурия восстановят и отремонтируют.

Отметим, что в 2015 году глава Минска Андрей Шорец говорил, что город прорабатывает вариант размещения «БелЭкспо» не на Кижеватова, а в районе «Экспобела».

 
Теги: Минск
 
 
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Мы узнали, почему сейчас поврежденная скульптура мифического бога торговли валяется на задворках.

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