В Гомеле самый дешевый квадратный метр жилья. Это журналистам подтвердил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время рабочей поездки в Гомельскую область. Основное внимание было уделено жилищному строительству и возможностям его удешевления.





Так, местный домостроительный комбинат предлагает стоимость квадратного метра жилья с господдержкой 260 долларов в эквиваленте, а на коммерческой основе — 303. Это результат снижения собственных затрат предприятия за счет внедрения новых энергоэффективных технологий и своевременной модернизации.

Чтобы сохранить темпы жилищного строительства, подчеркнул Андрей Кобяков, необходимо вовлекать в эту сферу кредитные ресурсы коммерческих банков, сокращать затраты в производстве и постепенно снижать уровень процентных ставок по кредитам.

— Тенденция такова. Чтобы в ближайшие год-два эти проценты 11−12, а к концу пятилетки к 10−11 с тем, чтобы уже нормальная среднестатистическая семья, получающая среднюю зарплату, при двоих работающих могла построить себе 2-комнатную квартиру, взяв кредит на 10 лет под 10% годовых, — сказал Андрей Кобяков.