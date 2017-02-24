﻿ В Гомеле жилье можно построить по цене 260 долларов за квадратный метр. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Гомеле жилье можно построить по цене 260 долларов за квадратный метр

25.02.2017 12:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гомеле самый дешевый квадратный метр жилья. Это журналистам подтвердил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время рабочей поездки в Гомельскую область. Основное внимание было уделено жилищному строительству и возможностям его удешевления.


Так, местный домостроительный комбинат предлагает стоимость квадратного метра жилья с господдержкой 260 долларов в эквиваленте, а на коммерческой основе — 303. Это результат снижения собственных затрат предприятия за счет внедрения новых энергоэффективных технологий и своевременной модернизации.

Чтобы сохранить темпы жилищного строительства, подчеркнул Андрей Кобяков, необходимо вовлекать в эту сферу кредитные ресурсы коммерческих банков, сокращать затраты в производстве и постепенно снижать уровень процентных ставок по кредитам.

 — Тенденция такова. Чтобы в ближайшие год-два эти проценты 11−12, а к концу пятилетки к 10−11 с тем, чтобы уже нормальная среднестатистическая семья, получающая среднюю зарплату, при двоих работающих могла построить себе 2-комнатную квартиру, взяв кредит на 10 лет под 10% годовых, — сказал Андрей Кобяков.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле самый дешевый квадратный метр жилья. Это журналистам подтвердил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время рабочей поездки в Гомельскую область.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Больше ста. Каких замков лишилась Беларусь и почему
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика