На территории Беларуси находилось более ста замков. На землях, где воевали веками, их возведение было необходимым. Укрепления уничтожались в битвах, разбирались на строительные материалы или постепенно ветшали. От большинства из них ничего не осталось, максимум — фрагменты руин и остатки рвов и валов. О таких — не сохраненных временем и почти забытых — наш материал.



Иллюстрация: TUT.BY

Обилие замков на наших землях подтверждает геральдика. Десятки городов Беларуси имеют гербы с изображением укреплений.

— В большинстве населенных пунктов Великого княжества Литовского были свои замки. Мы не знаем, как точно выглядели многие из них. Известные нам изображения показывают, какими примерно они были, — рассказывает директор фонда «Страна замков» Алесь Варикиш.

Собеседник считает, что в нашей стране до сих пор нет комплексного подхода к развитию туризма и должного отношения к наследию.

— Если на восстановление замков или консервацию руин требуются большие средства, то как объяснить отсутствие на месте некоторых из них хотя бы памятного знака, — сетует он.



Клецк в 14−15 вв. Реконструкция: Виктор Стащенюк

Вместе с Алесем мы выбрали пять несохранившихся замков Беларуси: в Борисове, Улле, Гераненах, Ляховичах и Смолянах, но список можно увеличить в разы. Они находились даже там, где теперь трудно представить: на месте слуцкого Дома культуры или чашникской гимназии. Обычная практика — разрушение замков в войнах, но достаточно печальных примеров, когда это происходило в мирное время. Брестский замок, как и весь исторический центр города, взорвали российские власти, чтобы построить крепость. Замок в Дзержинске (ранее — Койданово) разобрали в БССР для строительства больницы.



Старый Брест, уничтоженный для строительства российской крепости. Иллюстрация: Павел Татарников

Замок Свидригайло



Свидригайло, глава Великолитвы в 1430—1432 годах

Двоюродные братья — Свидригайло и великий князь Витовт — годами сражались за Витебск. В конце концов город на Двине захватил Витовт, а Свидригайло пришлось провести в заточении девять лет. Но именно его после смерти Витовта выбрали великим князем на сейме в Вильне.

Полякам не понравилось, что великим князем стал православный, и они пошли войной на Волынь (сейчас — северо-западная Украина). Они не смогли победить Свидригайло, но его свергли свои же. Великое княжество Литовское возглавил двоюродный брат Свидригайло — Сигизмунд .

На время правления Свидригайло и приходится первое упоминание Борисовского замка. В немецком списке он значится как его владение.

Название: Борисовский замок Расположение: Борисов, Минская область Время существования: до 19 июня 1655 года Причина уничтожения: сожжен российскими войсками



Борисовский замок

Борисовский замок построили до 14-го века. О нем сохранилась скудная информация. Мы не знаем точного времени и инициатора его создания.

19 июня 1655 года Борисов сожгло российское войско. По приказу царя Алексея Михайловича разрушенный замок отстроили. Он выполнял функцию перевалочной базы для награбленного в ВКЛ оружия и продуктов, что позволило ему целый год держать осаду наших войск. Замок еще не раз менял хозяев, но со временем обветшал и превратился в руины.

Во время Российской империи на его месте построили каменную тюрьму. До нашего времени сохранились ее руины. К средневековому замку они отношения не имеют.

Замок победителя шведов и турок

Ян Кароль Ходкевич

Наш земляк Ян Кароль Ходкевич из быховской ветви рода научился военному делу на Мальте и успешно применял знания на территории почти десятка современных государств.

Несколько раз Ходкевич побеждал вдвое и втрое превосходящие шведские войска на территории нынешней Латвии. Европейскую славу ему принесла победа под Кирхгольмом (сейчас — Саласпилс). Там он потерял убитыми и ранеными 300 солдат, а шведы — больше 5 тысяч. Полководец одержал и единственную в нашей истории победу в морской битве. После освобождения ныне эстонского Пярну он успешно атаковал ночью шведский флот на захваченных кораблях. Ему посвящен героический эпос « Кароломахия », который написал на латыни Христофор Завиша.

Умер Ходкевич в 1621 году во время победной Хотинской битвы над турецко-татарским войском. Одному из самых знаменитых полководцев за всю историю Европы в нашей стране нет ни единого памятника.

Название: Ляховичский замок Расположение: Ляховичи, Брестская область Основатель: Ян Кароль Ходкевич Время существования: 16−17 вв Причина уничтожения: постепенно разрушался, разобран местными жителями



Ляховичский замок. Иллюстрация: Павел Татарников

Мы вспомнили о полководце благодаря Ляховичам — небольшому городку в нынешней Брестской области, который ему подарил король. Ходкевич заложил там один из самых больших в Европе каменных замков.

Со всех сторон его окружал ров. Замок имел прямоугольную форму размером 175 на 220 метров (почти в 7 раз больше Мирского замка). Внутри находился двухэтажный каменный дворец и арсенал.

Замок выдержал несколько штурмов украинских казаков и московитов. Самая сложная осада случилась в 1660 году — она длилась почти полгода. Войска Ивана Хованского превышали гарнизон Николая Юдицкого (воевал в Алжире, Тунисе и на Крите) вчетверо, но отступили с потерями. После этого король освободил Ляховичи на 9 лет от всех налогов.

Замок взяли лишь один раз — шведы — когда его защищали российские войска во время Северной войны. После разделов Речи Посполитой замок не восстанавливали и он постепенно разрушался. Местные жители разбирали его камни для строительных работ. Частично сооружения замка сохранялись до 19 века. Тогда камень стали продавать. Сейчас от замка нет ни следа. Археологические исследования здесь проводили в 1986 году.

Замок олигарха-политзека



Альбрехт Гаштольд

Альбрехт Гаштольд (1480−1539) — предпоследний представитель рода — владел несколькими тысячами подданных и множеством земель в разных частях страны. Он был одним из самых богатых и влиятельных магнатов своего времени, имел графские титулы от папы римского и немецкого императора.

Наш земляк управлял Новогрудком, Полоцком, Мозырем и другими городами, а его главным достижением стала должность канцлера. Он возглавлял комиссию по созданию Статута Великого княжества Литовского, который некоторые историки называют первой конституцией Европы.

Гаштольд вошел в историю и как военный. Он участвовал в успешном походе на крымских татар, возглавлял обороны Смоленска и Полоцка от московитов.

Неожиданная страница в биографии магната — полуторагодичное заключение в тюрьме. Его арестовали по подозрению в поддержке мятежа Михаила Глинского, но позже оправдали.

Название: Гераненский замок Расположение: Геранены, Гродненская область Основатель: Альбрехт Гаштольд Время существования: 15−19 вв Причина уничтожения: разрушен во время войны с Россией, разобран для строительства зданий



Гераненский замок Альбрехта Гаштольда

Замок в Гераненах был главной резиденцией Гаштольдов, но после смерти последнего представителя рода Станислава (первый муж Барбары Радзивилл ) он перешел к королю, а позже к Сапегам и Пацам.

Он имел небольшой размер — 27 на 27 метров, но был частью большого укрепленного комплекса с валом, рвом и башнями. При Гаштольдах внутри замка находился деревянный дворец. Позже на его месте построили каменный.

Гераненский замок разрушили во время войны с Россией 1654−1667 годов — в ней наша страна потеряла половину населения. Спустя два столетия его начали разрушать, чтобы использовать камень для строительства зданий.

Замок создателя Речи Посполитой



Сигизмунд Август

Сигизмунд Август (1520−1572) — последний представитель династии Ягеллонов . При нем Польша и Великое княжество Литовское объединились в Речь Посполитую.

Сигизмунд Август приезжал в упомянутый выше Гераненский замок после смерти Станислава Гаштольда, чтобы решить судьбу владений покойного, у которого не было наследников. Там великий князь познакомился с его вдовой Барбарой Радзивилл. Они тайно обвенчались. После наследования польского трона, он женился официально и объявил ее королевой. Это не понравилось польской магнатерии, которые опасались роста влияния Радзивиллов — сторонников независимости ВКЛ, а также матери короля итальянке Боне Сфорце. По одной из версий, та и отравила Барбару.

Во время его правления наша страна вела активные боевые действия с Россией. Царь Иван Грозный напал на Ливонию (нынешняя Латвия и Эстония). Та попросила помощи у ВКЛ — так наша страна ввязалась в войну. Вскоре мы потеряли Полоцк.

Название: Улльский замок Расположение: Улла, Витебская область Основатель: король Сигизмунд Август Время существования: 1567−1654 Причина уничтожения: разрушен во время войны с Россией



Проект Улльского замка

Во время Ливонской войны Сигизмунд Август и приказал возвести Улльский замок. Работами руководил инженер из Венеции. Строители выкопали ров, насыпали вал, но на них напали россияне и всех убили. По приказу Ивана Грозного здесь построили восьмибашенную деревянную крепость. Она смогла выдержать трехнедельную осаду наших войск под командованием упомянутого выше Яна Кароля Ходкевича. Но спустя полгода наш земляк Роман Сангушко захватил крепость.

Новый король Речи Посполитой Стефан Баторий приказал укрепить замок. Вскоре его уничтожили россияне — во время войны 1654−1667 годов.

Позже на этом месте построили костел: сначала деревянный, а уже при Российской империи — каменный. Он сохранился до наших дней.

Единственный замок с именем



Павел Кароль Сангушко, один из владельцев замка

Семен Самуил Сангушко (1570−1638) — государственный деятель Речи Посполитой из ковельской линии рода. Он отучился в Ингольштадском университете и после возвращения на родину занимал высокие должности в Орше, Мстиславле, Сураже, Витебске.

Сангушко воевал с россиянами и шведами, а в историю вошел как основатель Смолянского замка «Белый Ковель» — единственного в Беларуси, которому дано название. В нем он собрал одну из лучших библиотек страны.

Замок оставался жилым, пока во время Северной войны в нем не разместился шведский гарнизон. Тогдашний владелец Смолян Павел Кароль Сангушко выступил в той войне на стороне Швеции.

Название: Замок «Белый Ковель» Расположение: Смоляны, Витебская область Основатель: Семен Сангушко Время существования: 17−19 вв Причина уничтожения: взорван и разобран на кирпич по приказу российских властей



Иллюстрация: Сергей Прищеп. Замок «Белый Ковель»

Замок построили во второй половине 17 века. Он имел форму прямоугольника с внутренним двором. Стены укреплялись трехэтажными башнями и одной пятиэтажной. Частью замка был жилой дворец.

Также как Улльский, Гераненский и десятки других замков, он был разрушен во время войны с Россией 1654−1667 годов. Позже его восстановили, но в Северной войне снова разрушили. Тогда российские войска взяли «Белый Ковель» штурмом и по приказу Петра Первого взорвали его при отступлении. Новой резиденцией Сангушек стало Гродно, этот род до сих пор не угас.

Российские власти конфисковали замок после национально-освободительного восстания 1830−1831 годов. Новый владелец Алексей Семенов продал его на кирпич. Разборку замка прекратил очередной хозяин Валерьян Титов. Он произвел консервацию сохранившихся до наших дней руин башни.