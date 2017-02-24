Очередное заседание Евразийского межправительственного совета состоится 7 марта в Бишкеке, сообщается на сайте правительства Кыргызстана.

«Главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза 7 марта 2017 года в городе Бишкек проведут очередное заседание Евразийского межправительственного совета, в рамках председательства Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе», - говорится в сообщении.

В нем примут участие премьер-министр республики Сооронбай Жээнбеков и его коллеги из России, Казахстана, Беларуси и Армении Дмитрий Медведев, Бакытжан Сагинтаев, Андрей Кобяков и Карен Карепетян.