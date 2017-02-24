МИНСК, 25 фев — Sputnik. Очередь из большегрузных автомобилей в пункте пропуска Каменный Лог сократилась, но все равно остается большой — по состоянию на 12.00 выезда ожидают около 300 фур.

По данным Государственного пограничного комитета Беларуси в субботу очереди на границе уменьшились. По данным ГПК на 12:00, наиболее сложная ситуация с пересечением границы — в пункте пропуска Каменный Лог. Почти 100 большегрузов ожидают выезда из РБ в пункте пропуска Привалка.