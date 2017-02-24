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Очереди на выезд из РБ в Каменном Логе ожидает около 300 фур

25.02.2017 13:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 фев — Sputnik. Очередь из большегрузных автомобилей в пункте пропуска Каменный Лог сократилась, но все равно остается большой — по состоянию на 12.00 выезда ожидают около 300 фур.

 По данным Государственного пограничного комитета Беларуси в субботу очереди на границе уменьшились.  По данным ГПК на 12:00, наиболее сложная ситуация с пересечением границы — в пункте пропуска Каменный Лог. Почти 100 большегрузов ожидают выезда из РБ в пункте пропуска Привалка.

 
Теги: Минск
 
 
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За минувшие сутки очередь из большегрузных автомобилей, ожидающих выезда из Беларуси сократилась почти наполовину, но по-прежнему остается значительной.

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