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Очереди на выезд из РБ в Каменном Логе ожидает около 300 фур
25.02.2017 13:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 фев — Sputnik. Очередь из большегрузных автомобилей в пункте пропуска Каменный Лог сократилась, но все равно остается большой — по состоянию на 12.00 выезда ожидают около 300 фур.
По данным Государственного пограничного комитета Беларуси в субботу очереди на границе уменьшились. По данным ГПК на 12:00, наиболее сложная ситуация с пересечением границы — в пункте пропуска Каменный Лог. Почти 100 большегрузов ожидают выезда из РБ в пункте пропуска Привалка.
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За минувшие сутки очередь из большегрузных автомобилей, ожидающих выезда из Беларуси сократилась почти наполовину, но по-прежнему остается значительной.
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