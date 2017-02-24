На территории Скидельского сахарного комбината в Гродненской области Беларуси произошла вспышка пылевоздушной смеси, в результате пострадали пять человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС республики.

Вспышка произошла минувшей ночью в галерее, которая соединяет четырехэтажное кирпичное здание цеха упаковки и фасовки и лифтовую башню. Возгорания не последовало.

В результате происшествия пять работников предприятия - женщины 1962-1974 годов рождения - получили ожоги и были госпитализированы.

Кроме того, были повреждены стены, окна и дверные проемы в помещениях на третьем этаже цеха. В настоящее время его работа приостановлена.

Причина вспышки устанавливается.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатности (статья 428 УК РБ).