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ЧП на сахарном комбинате в Беларуси: пять человек получили ожоги

25.02.2017 12:44 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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На территории Скидельского сахарного комбината в Гродненской области Беларуси произошла вспышка пылевоздушной смеси, в результате пострадали пять человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС республики.

Вспышка произошла минувшей ночью в галерее, которая соединяет четырехэтажное кирпичное здание цеха упаковки и фасовки и лифтовую башню. Возгорания не последовало.

В результате происшествия пять работников предприятия - женщины 1962-1974 годов рождения - получили ожоги и были госпитализированы.

Кроме того, были повреждены стены, окна и дверные проемы в помещениях на третьем этаже цеха. В настоящее время его работа приостановлена.

Причина вспышки устанавливается.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатности (статья 428 УК РБ).

 
 
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На территории Скидельского сахарного комбината в Гродненской области произошла вспышка пылевоздушной смеси.

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