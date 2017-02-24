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ЧП на сахарном комбинате в Беларуси: пять человек получили ожоги
25.02.2017 12:44 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
На территории Скидельского сахарного
Вспышка произошла минувшей ночью в галерее, которая соединяет четырехэтажное кирпичное здание цеха упаковки и фасовки и лифтовую башню. Возгорания не последовало.
В результате происшествия пять работников предприятия - женщины 1962-1974 годов рождения - получили ожоги и были госпитализированы.
Кроме того, были повреждены стены, окна и дверные проемы в помещениях на третьем этаже цеха. В настоящее время его работа приостановлена.
Причина вспышки устанавливается.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатности (статья 428 УК РБ).
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