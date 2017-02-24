Костюмы знаменитых «Песняров», а так же ноты и музыкальные инструменты, на которых играл белорусский ансамбль: все это можно увидеть в Национальном историческом музее Беларуси в Минске, где проходит выставка, посвященная легендарному коллективу, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

«Песняры» не только осовременили фольклор , вывели его на всесоюзную эстраду, но и создали яркий образ поющего белоруса. В Историческим музее теперь можно посмотреть те самые костюмы, в которых выступал ансамбль. Как вспоминает швея Лариса Мельник, которая была среди тех, кто шил одежду знаменитому ансамблю, до «Песняров» на советской эстраде так колоритно не выглядел никто. Костюмы были яркими и роскошными. Утверждал эскизы сам маэстро Владимир Мулявин и всегда приезжал на примерки в ателье.

«Он был вежливый человек, не предвзятый. Никогда не говорил, что мне это не нравится, это надевать не буду», - рассказывает Лариса Мельник.

На выставке представлены не только сами костюмы, но и эскизы к ним, например, 11 эскизов к рок-опере «Песня о доле» или наброски нарядов для американского турне. Рядом с историей ансамбля и современные образы: коллекции из бархата и льна, вещи, которые вызывают ностальгию у самых близких.

«Он жил работой. Что касается эскизов и костюмов, аппаратуры. Это все его было», - поделился сын Владимира Мулявина Валерий.