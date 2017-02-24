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Золото «Песняров»: костюмы знаменитого ансамбля показали публике
25.02.2017 12:41 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Костюмы знаменитых «Песняров», а так же ноты и музыкальные инструменты, на которых играл белорусский ансамбль: все это можно увидеть в Национальном историческом музее Беларуси в Минске, где проходит выставка, посвященная легендарному коллективу, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.
«Песняры» не только осовременили
«Он был вежливый человек, не предвзятый. Никогда не говорил, что мне это не нравится, это надевать не буду», - рассказывает Лариса Мельник.
На выставке представлены не только сами костюмы, но и эскизы к ним, например, 11 эскизов к рок-опере «Песня о доле» или наброски нарядов для американского турне. Рядом с историей
«Он жил работой. Что касается эскизов и костюмов, аппаратуры. Это все его было», - поделился сын Владимира Мулявина Валерий.
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