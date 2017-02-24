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Шуневич рассказал, почему надевает в день Победы форму НКВД

25.02.2017 13:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 фев — Sputnik. Форма работника НКВД, в которой министра внутренних дел видели на трибуне 9 мая — это дань уважения сотрудникам органов внутренних дел, которые воевали и погибали во время Великой отечественной войны, заявил в интервью газете "СБ.Беларусь сегодня" министр Игорь Шуневич.

Выбор формы одежды вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Журналист издания спросил, надел бы министр этот мундир еще раз, учитывая такую реакцию.

"Что значит — еще раз? Я надеваю ее каждый год 9 Мая. А моя супруга — общевойсковую форму времен Великой Отечественной. В гараже МВД есть настоящий музейный экспонат — восстановленный автомобиль 1947 года выпуска. После парада мы с женой садимся в этот "Виллис" и едем по Минску, отдавая дань уважения всем сотрудникам органов внутренних дел, которые воевали, погибали или были изувечены войной", —  рассказал Шуневич.

По словам министра, в этой форме представители органов охраны порядка работали в тяжелое послевоенное время, боролись с вооруженными бандами, защищали людей от уголовников и нацистских "недобитков".

"Поэтому я горжусь тем, что у меня есть абсолютно точная копия этой формы", — сказал Шуневич.

Его форма скроена по подлинным старым лекалам. А пуговицы отлиты на том же монетном дворе, где их делали раньше.

Только сапоги — новодел, зато из настоящей юфтевой кожи, заметил Шуневич.

Он подчеркнул, что не увлекается военной реконструкцией, форму сшил для себя по внутреннему побуждению и за собственный счет.

 

На уточняющий вопрос об отношении супруги к такой традиции, Шуневич заметил, что она жена офицера, а другие комментарии излишни.

 
Теги: Минск
 
 
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Каждый год 9 мая министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич с супругой, также одетой в форму времен ВОВ, проезжает по Минску в восстановленном автомобиле...

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