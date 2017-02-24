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Нужен мемориал: свое решение проблемы Куропат предложили Костел и ЛДПБ
25.02.2017 15:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 фев — Sputnik. Защитники Куропат организуют в воскресенье экскурсию по урочищу и кинопоказ фильма "Дарога праз Курапаты", сообщил в Facebook один из активистов, выступающих против строительства здания рядом с местом массовых расстрелов, Павел Северинец.
© Sputnik / Виктор Толочко
Кино планируют транслировать прямо на забор, который ограждает стройплощадку.
Строительные работы на выходные дни приостановлены, но активисты, выступающие против строительства, продолжают дежурство.
Между тем, в субботу по поводу возникшего конфликта высказались сразу несколько авторитетных спикеров.
Костел: нужен диалог
К совместному обсуждению будущего Куропат призвал государственную власть, общественные организации и людей разного вероисповедания митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.
© Sputnik / Виктор Толочко
Он признал, что оценить ситуацию только по сообщениям СМИ сложно.
"Нужно подчеркнуть, что сложная ситуация, которая возникла, никогда бы не случилась, если бы после открытия остатков десятков убитых в Куропатах людей были сделаны соответствующие исследования и было конкретно обозначена территория захоронений", — отметил Кондрусевич.
Глава Римско-католической церкви в Беларуси назвал Куропаты Голгофой ХХ века для белорусского народа.
Курапаты, как наша Голгофа должны стать национальным Мемориальным комплексом в память о невинно убиенных, служить местом очищения памяти, молитвы и единения, а также местом формирования молодого поколения на принципах любви к ближнему, чтобы больше никогда человек не поднимал руку на другого человека", — сказал Кондрусевич.
Якубович: нужен мемориал
О необходимости создать мемориал "общей боли" говорили на круглом столе, организованном газетой "СБ. Беларусь сегодня с участием представителей государственных органов и общественных организаций.
© Sputnik Дмитрий Донской
Подробности этого разговора будут опубликованы во вторник, вечером на канале "Беларусь-1" покажут эфирную версию дискуссии, рассказал в субботу в эфире "Клуба редакторов " руководитель "СБ. Беларусь сегодня" Павел Якубович.
"Участники стола были единодушны, хотя там были люди разных политических взглядов — хватит из Куропат создавать политическую площадку, где сводятся счеты между политическими группами. Куропаты — это общенациональный символ, там должен быть мемориал общей боли и жертв, которые белорусский народ понес во время незаконных и аморальных политических событий 20-40-х годов прошлого века", — сказал Якубович.
ЛДПБ: прекратить стройку
Остановить стройку, создать мемориал и организовать в Куропатах музей памяти репрессированных требует ЛДПБ. Соответствующее заявление было принято высшим советом и центральным комитетом партии.
© Sputnik Абелин
"Мы — европейская страна и должны увековечить память погибших в цивилизованном формате. Либерально-демократическая партия настаивает: строительство должно быть немедленно заморожено, Мингорисполком должен провести изучение вопроса, как и на основании чего появилось разрешение на строительство в этом месте", — говорится в заявлении партии.
Урочище Куропаты под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь были расстреляны от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством. Здесь также установлен мемориальный знак от имени народа США, открытый в ходе визита в Беларусь президента США Билла Клинтона 15 января 1994 года.
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Возле стройплощадки в выходные по-прежнему дежурят волонтеры, на заборе, которым огорожена стройка, появились портреты расстрелянных в Куропатах белорусов.
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