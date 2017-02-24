МИНСК, 25 фев — Sputnik. Защитники Куропат организуют в воскресенье экскурсию по урочищу и кинопоказ фильма "Дарога праз Курапаты", сообщил в Facebook один из активистов, выступающих против строительства здания рядом с местом массовых расстрелов, Павел Северинец.



© Sputnik / Виктор Толочко Фотофакт: мужчина приковал себя наручниками к грузовику в Куропатах

Кино планируют транслировать прямо на забор, который ограждает стройплощадку.

Строительные работы на выходные дни приостановлены, но активисты, выступающие против строительства, продолжают дежурство.

Между тем, в субботу по поводу возникшего конфликта высказались сразу несколько авторитетных спикеров.

Костел: нужен диалог

К совместному обсуждению будущего Куропат призвал государственную власть, общественные организации и людей разного вероисповедания митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.



© Sputnik / Виктор Толочко Противостояние в Куропатах: активисты не пускают технику на площадку

Он признал, что оценить ситуацию только по сообщениям СМИ сложно.

"Нужно подчеркнуть, что сложная ситуация, которая возникла, никогда бы не случилась, если бы после открытия остатков десятков убитых в Куропатах людей были сделаны соответствующие исследования и было конкретно обозначена территория захоронений", — отметил Кондрусевич.

Глава Римско-католической церкви в Беларуси назвал Куропаты Голгофой ХХ века для белорусского народа.

Курапаты, как наша Голгофа должны стать национальным Мемориальным комплексом в память о невинно убиенных, служить местом очищения памяти, молитвы и единения, а также местом формирования молодого поколения на принципах любви к ближнему, чтобы больше никогда человек не поднимал руку на другого человека", — сказал Кондрусевич.

Якубович: нужен мемориал

О необходимости создать мемориал "общей боли" говорили на круглом столе, организованном газетой "СБ. Беларусь сегодня с участием представителей государственных органов и общественных организаций.



© Sputnik Дмитрий Донской Визит Клинтона в Минск: сопротивление КГБ, Куропаты и ссобойка

Подробности этого разговора будут опубликованы во вторник, вечером на канале "Беларусь-1" покажут эфирную версию дискуссии, рассказал в субботу в эфире "Клуба редакторов " руководитель "СБ. Беларусь сегодня" Павел Якубович.

"Участники стола были единодушны, хотя там были люди разных политических взглядов — хватит из Куропат создавать политическую площадку, где сводятся счеты между политическими группами. Куропаты — это общенациональный символ, там должен быть мемориал общей боли и жертв, которые белорусский народ понес во время незаконных и аморальных политических событий 20-40-х годов прошлого века", — сказал Якубович.

ЛДПБ: прекратить стройку

Остановить стройку, создать мемориал и организовать в Куропатах музей памяти репрессированных требует ЛДПБ. Соответствующее заявление было принято высшим советом и центральным комитетом партии.

"Мы — европейская страна и должны увековечить память погибших в цивилизованном формате. Либерально-демократическая партия настаивает: строительство должно быть немедленно заморожено, Мингорисполком должен провести изучение вопроса, как и на основании чего появилось разрешение на строительство в этом месте", — говорится в заявлении партии.

Урочище Куропаты под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь были расстреляны от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством. Здесь также установлен мемориальный знак от имени народа США, открытый в ходе визита в Беларусь президента США Билла Клинтона 15 января 1994 года.