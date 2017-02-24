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Данкверт: в Беларусь если и поедем, только со съемочной группой

25.02.2017 15:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 фев — Sputnik. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что запрета на ввоз в РФ продукции из Беларуси нет, поскольку это союзное государство. Но белорусским сертификатам в Россельхознадзоре не доверяют.

Данкверт: в Беларусь если и поедем, только со съемочной группой
© flickr.com/ thecrazyfilmgirl
Россельхознадзор может расширить ограничения для Беларуси

"Мы не доверяем сертификации, которую делают коллеги. С другой стороны, мы вообще бы "закрыли" страну без всяких разговоров, но учитывая то, что мы союзное государство, то пока приняли меры к Минской области", — ответил глава Россельхознадзора на вопрос журналиста в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Вместе с тем Данкверт сообщил, что Россельхознадзор получил вопросы белорусских коллег в связи с проверкой МВД республики в его отношении. И в Беларусь в ближайшее время он ехать не планирует, разве что в присутствии съемочной группы.  По словам Данкверта его сотрудники также пока воздерживаются от поездок в соседнюю страну.

Ранее президент Александр Лукашенко поручил МВД республики завести уголовное дело на Данкверта за "нанесение ущерба государству", после введения в России ограничений на поставки ряда белорусских продовольственных товаров. Россельхознадзор перенес сроки запланированного визита специалистов.

Данкверт: в Беларусь если и поедем, только со съемочной группой
© Sputnik Игорь Зарембо
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"Они напрямую говорят, еще три года назад говорили (подчиненные — Sputnik)" я только сейчас понял, насколько они были правы, потому что они сказали: нам не нравится та обстановка, в которой мы работаем. Ну, если поедем, то только с телевидением", — сообщил Данкверт.

Россельхознадзор с 6 февраля ввел временные ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов предприятий из Минской области, заподозрив их в реэкспорте из Украины.

Ранее ведомство ввело временные ограничения и дополнительные требования к поставкам с четырех мясоперерабатывающих заводов Беларуси из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства. Служба посчитала целесообразным ввести временные ограничения в отношении ОАО "Жлобинский мясокомбинат", а также режим усиленного лабораторного контроля в отношении ОАО «Дубравский бройлер", ОАО "Смолевичи Бройлер", ОАО "Столбцовский мясоконсервный комбинат".

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Россельхознадзора сообщил, что не слишком доверяет белорусским сертификатам и если бы не союзное государство, вообще "закрыли бы страну".

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