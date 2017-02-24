МИНСК, 25 фев — Sputnik. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что запрета на ввоз в РФ продукции из Беларуси нет, поскольку это союзное государство. Но белорусским сертификатам в Россельхознадзоре не доверяют.

"Мы не доверяем сертификации, которую делают коллеги. С другой стороны, мы вообще бы "закрыли" страну без всяких разговоров, но учитывая то, что мы союзное государство, то пока приняли меры к Минской области", — ответил глава Россельхознадзора на вопрос журналиста в программе " Вести в субботу " на телеканале "Россия 1".

Вместе с тем Данкверт сообщил, что Россельхознадзор получил вопросы белорусских коллег в связи с проверкой МВД республики в его отношении. И в Беларусь в ближайшее время он ехать не планирует, разве что в присутствии съемочной группы. По словам Данкверта его сотрудники также пока воздерживаются от поездок в соседнюю страну.

Ранее президент Александр Лукашенко поручил МВД республики завести уголовное дело на Данкверта за "нанесение ущерба государству", после введения в России ограничений на поставки ряда белорусских продовольственных товаров. Россельхознадзор перенес сроки запланированного визита специалистов.



© Sputnik Игорь Зарембо Данкверт: инспекторы Россельхознадзора боятся провокаций в Беларуси

"Они напрямую говорят, еще три года назад говорили (подчиненные — Sputnik)" я только сейчас понял, насколько они были правы, потому что они сказали: нам не нравится та обстановка, в которой мы работаем. Ну, если поедем, то только с телевидением", — сообщил Данкверт.

Россельхознадзор с 6 февраля ввел временные ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов предприятий из Минской области, заподозрив их в реэкспорте из Украины.

Ранее ведомство ввело временные ограничения и дополнительные требования к поставкам с четырех мясоперерабатывающих заводов Беларуси из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства. Служба посчитала целесообразным ввести временные ограничения в отношении ОАО "Жлобинский мясокомбинат", а также режим усиленного лабораторного контроля в отношении ОАО «Дубравский бройлер", ОАО "Смолевичи Бройлер", ОАО "Столбцовский мясоконсервный комбинат".