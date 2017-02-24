Новый строительный магазин расположился на улице Белуша. Его площадь — это 10 тысяч квадратных метров, на которой представлено и более 60 тысяч наименований продукции. В торжественном открытии гипермаркета принимал участие председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, который отметил, что открытие нового торгового объекта — это прежде всего 150 новых рабочих мест.





— Надеюсь, с хорошей заработной платой, — добавил мэр города.

По формату новый строительный магазин напоминает Leroy Merlin, который находится в Польше.

Генеральный директор ООО «Эрнис» (торговая сеть «Палас» и «Материк» — прим. TUT.BY) Алекскандр Ополько рассказал о том, что общие инвестиции в новый торговый объект составили около 14 миллионов долларов, а гродненский строительный гипермаркет станет хорошим конкурентом аналогичным магазинам, которые находятся в соседней Польше и куда по привычке за покупками ездят многие жители Гродно.





— Безусловно — основной конкурент для нас — это Белосток. Все наши усилия в конкурентной борьбе будут сконцентрированы именно здесь. Мы знаем цены польских гипермаркетов. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы предложить людям достойную альтернативу и каким-то образом сделать так, чтобы люди все-таки привыкли покупать в Гродно. Несомненно, чтобы переломить существующую тенденцию, понадобится несколько лет, — рассказал Александр Ополько.



































































Открытие строительного гипермаркета вызвало настоящий ажиотаж среди гродненцев. Люди стали собираться около еще закрытых дверей магазина за час до официального открытия. Когда же двери супермаркета распахнулись для покупателей, то понадобилось примерно 10 минут, чтобы все желающие попасть в магазин, зашли туда. В это же время на автостоянке было не протолкнуться — все места были заняты, а машины только прибывали.





Люди устремились в отделы и сразу же стали занимать очереди в кассы. Покупателей интересовали различные строительные инструменты и электрика, изделия из дерева, сантехника, плитка и напольные покрытия, краски, обои, светильники. Все это представлено здесь в широком ассортименте.





Кроме традиционного ассортимента здесь еще есть товары для сада и огорода. В отделе-оранжерее также можно купить живые цветы и саженцы.

Это не первый магазин сети «Материк». Еще один гипермаркет этого бренда работает в Минске.