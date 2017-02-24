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Очереди большегрузов на выезд в Литву незначительно сократились
25.02.2017 17:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 фев — Sputnik. Очереди большегрузов в пунктах пропуска на выезд в Литву сохраняются.
© Sputnik / Виктор Толочко
По данным государственного пограничного комитета на 16.00 в четырех пунктах пропуска на белорусско-литовской границе своей очереди ожидали 476 грузовиков.
Самая большая очередь сохраняется в пункте пропуска "Каменный лог", здесь перед шлагбаумом стоят 290 автомобилей.
Немного сократились за последние два часа очереди в пунктах пропуска Бенякони (до 23 автомобилей) и Привалке (до 93). В пункте пропуска Котловка своей очереди на выезд ожидают 70 большегрузов.
Очередей легковых автомобилей на белорусско-литовской границе нет.
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В самом популярном пункте пропуска на белорусско-литовской границе Каменный лог своей очереди на выезд ожидают 290 большегрузов.
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