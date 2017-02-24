МИНСК, 25 фев — Sputnik. Очереди большегрузов в пунктах пропуска на выезд в Литву сохраняются.



© Sputnik / Виктор Толочко Очереди на выезд из РБ в Каменном Логе ожидает около 300 фур

По данным государственного пограничного комитета на 16.00 в четырех пунктах пропуска на белорусско-литовской границе своей очереди ожидали 476 грузовиков.

Самая большая очередь сохраняется в пункте пропуска "Каменный лог", здесь перед шлагбаумом стоят 290 автомобилей.

Немного сократились за последние два часа очереди в пунктах пропуска Бенякони (до 23 автомобилей) и Привалке (до 93). В пункте пропуска Котловка своей очереди на выезд ожидают 70 большегрузов.

Очередей легковых автомобилей на белорусско-литовской границе нет.