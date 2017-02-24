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«Минская лыжня» собрала и министров, и простых горожан

25.02.2017 19:22 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Жители Минска вышли на лыжню: в белорусской столице состоялся ежегодный марафон. В забеге участвовали и министры, и рядовые горожане, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Несмотря на то, что лыжня «Минская», участники приехали со всей страны и даже из-за границы. Состязались и зрители: одни перетягивали канат, другие лазали за сувенирами по столбу. Спортсмены в это время разминались и проверяли снаряжение. На дистанцию вышли и новички, и опытные бегуны: для «Минской лыжни» возраст значения не имеет.

«Это самая оздоровительная физкультура зимой. Мы вообще когда-то в одних плавках бегали. В марте, в снег и завируху», - вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Николай Захарченко, также принявший участие в соревнованиях.

Первыми соревновались чиновники. Обязательное условие: капитан команды - глава ведомства. И такое ощущение, что здесь собралось все белорусское правительство. Многих высокопоставленных лиц в спортивной форме сразу было и не узнать.

В чужие ворота без остановок
 
Теги: Минск
 
 
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Марафон «Минская лыжня» проходит с 1986 года. Ежегодно в спортивном празднике принимают участие несколько тысяч человек.

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