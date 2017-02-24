Николаю Алексеевичу Захарченко 87 лет. На лыжах он катается с 1950 года. Вот и сегодня, 25 февраля, приехал на «Минскую лыжню» на лыжероллерную трассу в микрорайоне «Веснянка». В этом мероприятии он участвует каждый год, а чтобы поддерживать себя в форме, зимой катается на лыжах по пять-десять километров. Кто еще посетил мероприятие и какими видами спорта увлекаются белорусские чиновники?





Вице-премьер увлекается ходьбой, а министр спорта и туризма — теннисом

«Минская лыжня-2017» собрала около двух тысяч участников. Среди них — представители облисполкомов и Минского горисполкома, силовых министерств и ведомств, студенты и школьники. Мероприятие в этом году приурочили к празднованию Масленицы, а рядом с лыжероллерной трассой организовали массовые гулянья.





Пока одни участвовали в эстафетах, другие могли поесть блинов, шашлыков и выпить чаю или кофе за столиками возле торговых палаток недалеко от трассы. Развлекали гостей и участников мероприятия ростовые куклы — например, два примерно трехметровых белых медведя. Дети с ними то и дело фотографировались.





В 10.35 утра недалеко от старта на лыжероллерной трассе в куртках с надписью «Гомельская область» греются чаем из термоса участники. Их эстафета первая — начнется в 11.30.

— В Гомеле сейчас +11С°, — говорит Денис Езерский, начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома. Вместе с коллегами они вчера приехали, чтобы сегодня поучаствовать в соревнованиях и уже успели познакомиться с маршрутом. Он рассказывает, что в Гомеле нет «такой красивой трассы, как в Минске», но любители лыжного спорта находят место для тренировок.





Буквально в двух-трех метрах от представителей Гомельщины разминается Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома.

— Почему участвуем? — переспрашивает он. — Потому что только в Минске снег остался. Мы из Гродно, у нас снега сейчас фактически нет. Но если серьезно, то это («Минская лыжня» — Прим. TUT.BY) — классно. Я размялся — километров пять проехал, просто затягивает, — говорит он.



Николай Алексеевич Захарченко, 87 лет, участвует в «Минской лыжне» каждый год.

Вице-премьер Василий Жарко и министр спорта и туризма Александр Шамко появились на мероприятии вместе.



Вице-премьер Василий Жарко.

Пока участники лыжни готовились к эстафете, TUT.BY поинтересовался у чиновников, какими видами спорта они увлекаются.

— В последнее время мой вид спорта — ходьба. Я каждый день пять-десять километров прохожу. Когда студентом был, после армии, в институте и первое время, когда начал работать, увлекался стрельбой, — говорит Василий Жарко.

— Стрельбой?

— Спортивной стрельбой… и хорошо стрелял.

Василий Иванович заметил, что для здоровья полезно заниматься любым видом спорта. При этом сегодняшнее мероприятие в том числе пропагандирует здоровый образ жизни.

— Здесь не только спортсмены, здесь любители, представители власти, всех министерств и ведомств, а сколько людей записались сами! Никто же не пришел сюда по разнарядке! — говорит вице-премьер.



Министр спорта и туризма Александр Шамко рассказал, что на «Минскую лыжню» по интернету зарегистрировались 1, 4 тысячи человек, еще 600 участников пришли по факту.

Александр Шамко два раза в неделю играет в теннис, а через день плавает.

— Плавание с утра перед работой дает заряд позитивной энергии, — говорит он. — Велосипед, горные лыжи предпочитаю, принимал участие в полумарафоне на дистанции в пять километров.

Генеральный прокурор: «На лыжах я нормально себя чувствую»

Не успели стартовать представители облисполкомов и Минского горисполкома, как подъехали команды силовых ведомств. Их эстафета — следующая. Во главе команды Генпрокуратуры руководитель ведомства Александр Конюк. Он также является председателем Белорусской федерации лыжных гонок.



Генеральный прокурор Александр Конюк приехал на «Минскую лыжню» вместе с командой ведомства.

Александр Конюк уверяет, что спортом занимается: плавает, бегает на лыжах, играет в теннис.

— На лыжах я нормально себя чувствую, — говорит он.

По поводу того, должны ли прокуроры на его взгляд заниматься спортом, заметил, что «обязательно должны».

— Живот надо убирать. А для этого что нужно? Для этого лыжи нужны! — сказал он.





— Сколько сотрудников прокуратуры вы сагитировали пойти на лыжню? — поинтересовались журналисты.

— Раз генеральный прокурор здесь, то куда они денутся. Шучу. Все чисто добровольно.



​​Министр информации Лилия Ананич.

Министр информации Лилия Ананич также посетила мероприятие. Она заметила, что сегодня «не просто хороший день, но и тот день, когда происходит мобилизация внутренних ресурсов».

— Мы все хотим быть здоровыми, хотим, чтобы были здоровыми наши дети. Если в обществе на государственном уровне культивируется здоровый образ жизни, то это большая политика нашей страны, — сказала она.

Приехал и первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков. Он сказал, что сегодня воздержится от участия в эстафете.

— Мне сегодня надо побывать на фристайле и у нас прекрасные юношеские мероприятия по легкой атлетике, Девятовский (депутат Вадим Девятовский. — Прим. TUT.BY) пригласил. У меня сегодня обзорный марш-бросок по объектам, где проходят хорошие классные мероприятия, — сказал он.



В центре — первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков.

Он заметил, что «не регулярно, но раза три-четыре в неделю спортом занимается».

— На велосипеде езжу, бегаю и плаваю в меру возможностей. К сожалению, сегодня напряженная работа в связи со сменой деятельности, что пока во все вопросы входишь, приходится немножко жертвовать. Но пока в форме — живота нет. Вот собирался принять участие в забеге с голым торсом. Не стыдно было бы этот торс показать. Но, к сожалению, в этот же момент было запланировано заседание оргкомитета Европейских игр. Буквально за день до этого его назначили. Премьер, правда, сказал: «Я вам, наверное, здоровье спас, что назначил оргкомитет на этот день». Но я мог бы и жертву для здоровья тоже принести, — говорит Максим Рыженков.

Ранее, действительно, анонсировалось, что Максим Рыженков и Вадим Девятовский 23 февраля поучаствуют в забеге мужчин с голым торсом.

Первое место заняли команды Витебской области и Службы безопасности президента

В эстафетной гонке представителей облисполкомов и Минского райисполкома, победу одержала команда Витебской области. Среди силовых ведомств первой стала служба безопасности президента, на второй месте — команда МЧС, на третьем — Генпрокуратуры.





Сергей Кошелапов, сотрудник предприятия «Белгеодезия», вместе с коллегами приехал поучаствовать в массовом старте. Он 15 лет занимался биатлоном, сейчас по мере возможности катается на лыжах.

— Нужны такие мероприятия, — говорит он. — Это сплачивает народ, веселит.





Но среди участников были не только те, кто пришел по своей инициативе. Некоторых поучаствовать в лыжне попросили. Об этом, например, рассказал студент одного из минских колледжей. Он признался, что перед стартом потренировался кататься на лыжах, так как не очень уверен в своих силах и больше любит играть в футбол.





О том, что их попросили прийти, также рассказали подростки из детско-юношеского клуба Центрального района Минска. Но при этом заметили, что лыжня «на самом деле замечательный праздник».





В центре — министр здравоохранения Валерий Малашко.







В центре — министр информации Лилия Ананич.

Такие медали дарили участникам «Минской лыжни-2017».

Генеральный прокурор Александр Конюк со своей командой. В эстафете силовых ведомств они заняли третье место.





На выходе с мероприятия мы встретили трех учителей одной из гимназий Минска. На вопрос о том, почему они сегодня здесь, две предпочли не отвечать. А одна из них вдруг четко и громко сказала:

— «Масленица», спортивное мероприятие, бодрость духа, тела, ума и всего остального. Перед постом последние дни нужно провести с праздником.