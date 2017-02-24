Пять человек оказались в реанимации после взрыва газовоздушной смеси на сахарном комбинате в Гродненской области в Беларуси, передает «МИР 24».

Троих работников, которые находятся в самом тяжелом состоянии, на лечение перевезут в Минск. У всех пострадавших ожоги минимум половины тела. В результате происшествия оказались деформированы стены цеха, повреждены окна и дверные проемы.

«Сотрудники МЧС прибыли быстро. Пожара не было. У нас есть взрывоопасные участки. На таком из них и произошло ЧП», - сказал гендиректор комбината Дмитрий Егоров.

«Допрашиваются работники предприятия, руководство и технический персонал. Изъята техническая документация, документы по охране труда. Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении пяти пострадавших работниц», - сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета Сергей Шершеневич.

Уже возбуждено уголовное дело, и если следствие после проведенных экспертиз подтвердит версию о служебной халатности, то виновные могут получить до пяти лет лишения свободы.