Героев спорта наградили в Минске, где на специальном конкурсе отметили лучших в своем деле, передает «МИР 24».

Лучших в восьми номинациях выбирали голосованием в интернете. Так за «Волю к победе» приза удостоился шестикратный чемпион Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро по плаванию Игорь Бокий . Всего на счету спортсмена 11 золотых наград Паралимпиад.

«Это высокое звание. И эта статуэтка доказывает, что спортсмен достоин ее и показал себя на высоком уровне», - сказал Бокий.

Организаторами проекта стали Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма и Национальный олимпийский комитет.