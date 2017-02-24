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В Минске наградили героев спорта
25.02.2017 21:08 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Героев спорта наградили в Минске, где на специальном конкурсе отметили лучших в своем деле, передает «МИР 24».
Лучших в восьми номинациях выбирали голосованием в интернете. Так за «Волю к победе» приза удостоился шестикратный чемпион Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро по плаванию
«Это высокое звание. И эта статуэтка доказывает, что спортсмен достоин ее и показал себя на высоком уровне», - сказал Бокий.
Организаторами проекта стали Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма и Национальный олимпийский комитет.
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