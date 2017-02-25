Визовый сбор при посещении Египта увеличится с 25 до 60 долларов США с 1 июля 2017 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, распространенное министерством туризма республики.

Напомним, основанием для получения египетской визы для белоруса является наличие ваучера и брони отеля. Сейчас виза стоит 25 долларов, ставится по прилету в аэропорту.

В министерстве туризма АРЭ уточнили, что решение о повышение визового сбора для посещающих Египет туристов вступит в силу не 1 марта, а четырьмя месяцами позже. Дату 1 марта ранее называли некоторые СМИ, ссылаясь на уведомление, направленное в египетские аэропорты.

Новая мера вызвала резко негативную реакцию туристического сообщества, представители которого однозначно заявили, что «сейчас крайне неподходящее время для повышения визовых сборов, хотя и необходимая для страны, и что эта мера приведете к еще большему кризису в отрасли», сообщает ТАСС . По убеждению экспертов, «столь серьезное увеличение стоимости въезда в страну заставит многих задуматься о целесообразности выбора Страны пирамид в качестве места отдыха, которое всегда имело приоритет как одно из наиболее дешевых направлений». Так, семье из 3−4 человек придется заплатить за въезд в Египет от 180 до 240 долларов.

Последний раз египетские власти увеличивали стоимость виз с 15 до 25 долларов США в 2014 году.