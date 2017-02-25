До 1 марта Брестское областное лесохозяйственное объединение должно разработать свой товарный знак на заготовленный березовый сок. Такое поручение дал министр лесного хозяйства в ходе аппаратного совещания всем ПЛХО страны. Теперь лесхозы, занимающиеся заготовкой и реализацией сока, отпускать его будут под собственным товарным знаком. Над его идеей и дизайном сейчас работают специалисты, пишет "Вечерний Брест".





В этом году лесхозам Брестской области доведено задание заготовить 5 тысяч тонн древесного сока. Это меньше возможностей лесхозов, однако объемы его реализации, отмечают лесники, с каждым годом снижаются. Самым крупным покупателем «свежего» березового сока (порядка 3 тысяч тонн) по-прежнему является ОАО «Савушкин продукт», охотно берут его Ляховичский консервный завод и Малоритский консервно-овощесушильный комбинат. Остальные традиционные переработчики или совсем свернули переработку сока, или свели ее до минимума. Около 700–800 тонн весеннего напитка ежегодно реализуется населению прямо в лесу. По информации из Брестского ПЛХО, цена на сок для населения будет не выше прошлогодней и составит порядка 10 копеек за литр. Начало сокодвижения берез ожидается к 15 марта.