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Брестский областной лесхоз создает товарный знак для березового сока

26.02.2017 08:39 — Новости Общества | Tut.by  
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До 1 марта Брестское областное лесохозяйственное объединение должно разработать свой товарный знак на заготовленный березовый сок. Такое поручение дал министр лесного хозяйства в ходе аппаратного совещания всем ПЛХО страны. Теперь лесхозы, занимающиеся заготовкой и реализацией сока, отпускать его будут под собственным товарным знаком. Над его идеей и дизайном сейчас работают специалисты, пишет "Вечерний Брест".


В этом году лесхозам Брестской области доведено задание заготовить 5 тысяч тонн древесного сока. Это меньше возможностей лесхозов, однако объемы его реализации, отмечают лесники, с каждым годом снижаются. Самым крупным покупателем «свежего» березового сока (порядка 3 тысяч тонн) по-прежнему является ОАО «Савушкин продукт», охотно берут его Ляховичский консервный завод и Малоритский консервно-овощесушильный комбинат. Остальные традиционные переработчики или совсем свернули переработку сока, или свели ее до минимума. Около 700–800 тонн весеннего напитка ежегодно реализуется населению прямо в лесу. По информации из Брестского ПЛХО, цена на сок для населения будет не выше прошлогодней и составит порядка 10 копеек за литр. Начало сокодвижения берез ожидается к 15 марта.

 
Теги: Брест
 
 
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Над его идеей и дизайном сейчас работают специалисты.

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