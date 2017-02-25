На краудфандинговой платформе talaka.by начался сбор средств на постановку нового спектакля семейного инклюзив-театра «i» .





На календаре самое обычное февральское воскресенье, а на сцене столичного Дворца культуры ветеранов царит настоящая суматоха. Трехчасовая репетиция нового спектакля семейного инклюзивного театра «і», где рядом с обычными актерами играют дети с аутизмом, в самом разгаре. Называется новый спектакль «Чыгунка», премьера намечена на 2 апреля, Всемирный день информирования о проблеме аутизма. Сказку, положенную в основу сюжета «Чыгункі», придумал как раз ребенок с аутизмом — талантливый Кастусь Жибуль. Как бы вы ни представляли себе репетицию спектакля, держу пари, вы никогда не подозревали, что это так весело и шумно. Такой кавардак на театральной сцене, а заодно и в зрительном зале могут устроить только дети — непосредственные, веселые, талантливые, очень-очень разные.





Режиссер-постановщик театра Игорь Сидорчик репетирует с юными актерами сцену прибытия поездов на станцию «Собачинская». Кажется, четверо мальчишек в левой части сцены изображают веселых псов, а девчонки, которые по сюжету пьесы только что вышли на «перрон» из «поезда» — маленькие смешливые болонки.

— Мы сейчас наметим с вами рисунок сцены, — обращается к своим подопечным Игорь Евгеньевич. — Давайте еще раз, только посерьезней.

— Дисциплина у нас — самый сложный вопрос, достаточно много времени уходит на то, чтобы ребята сосредоточились, сконцентрировались. Кажется, в моем детстве дети все-таки были более собранные, — размышляет Игорь Евгеньевич. — Ведь что такое репетиция? Это повтор, повтор, снова повтор — в этом есть какой-то элемент муштры. Особенным детям это особенно тяжело. Но мы успешно продвигаемся. Разумеется, это дети, они отвлекаются. Поэтому самый главный принцип работы с детьми — увлечь их, поставить задачу, которая будет интересна всем. Теперешние дети -эгоцентристы. Пока они сами играют, придумывают что-то — им интересно, весело, они в процессе, они «включены». А что делают другие, это им не так интересно, поэтому они мгновенно «выключаются».





С юными актерами на сцене сейчас работает другой педагог, еще один преподаватель «Творческой студии Ирины Пушкаревой», ставшей фундаментом инклюзивного театра, — актер театра и кино, постановщик пластики в драматическом театре имени Горького Геннадий Фомин. В «Студии Пушкаревой» он открыл свою мастерскую для подростков. И прямо на глазах происходит волшебство: едва намеченная сцена встречи и знакомства вдруг обрастает какими-то мелкими точными деталями и яркими подробностями, собирается по кусочкам, как красочный пазл, в единое целое. Дети радостно включаются в предложенную педагогом игру, и он тоже играет вместе с ними:

— Я сейчас Оля, я тоже красивая болонка, — говорит он и показывает юной актрисе, как она должна от неожиданности высоко подпрыгнуть и испуганно тявкнуть. Игра, магия!

Семейный инклюзив-театр «і» появился в Минске в прошлом году, «выстрелив» в самом начале лета премьерой мюзикла «Флейта-чарадзейка». Премьера спектакля стала возможной благодаря поддержке компании velcom, а идейным вдохновителем театра стала организация МБОО «Дети. Аутизм. Родители». У «Флейты-чарадзейкі» очень счастливая гастрольная судьба — после нескольких показов в Минске театр отправился в гастрольный тур по Беларуси, и спектакль смогли увидеть в Гомеле, Могилеве, Гродно, Бресте. В субботу, 25 февраля, актеры инклюзивного театра выступили на сцене Театра имени Якуба Коласа в Витебске.





Для поддержки и развития проекта был открыт Местный благотворительный фонд «Семейный инклюзив-театр». Задача фонда собрать около Театра партнёров-попечителей, вместе с которыми можно воспитать целую плеяду талантливых творческих личностей, в том числе и с такой сложной проблемой, как аутизм.

Новый спектакль — это сплошной праздник и сюрприз. Потому что не только сюжет пьесы, но и декорации, и музыка к спектаклю, и даже театральные костюмы тоже результат творчества юных студийцев. Музыку к спектаклю пишут ученик «Студии Пушкаревой» 12-летний Никита Линько (композиторская мастерская Александры Сандлер, доцента кафедры сценической речи и вокала БГАИ) и 19-летний композитор Макс Мдивани. А 11-летние Злата Залесская и Алина Трепенок (обе юные актрисы — «Полианны» из тюзовского спектакля) придумали и нарисовали костюмы некоторых персонажей, которые одобрила художник по костюмам Татьяна Лисовенко.

Маленький актер театра Максим Лагун — тоже ребенок с аутизмом, но это мешает ему уже сейчас быть настоящим художником. В его изобразительном таланте не усомнится никто, кто хоть раз видел его рисунки. Эскизы и наброски Максима будут частично использованы при подготовке декораций к спектаклю.

— Особенные дети очень продвинулись после участия в постановке «Флейты-чарадзейкі». Макс Лагун, я помню, сидел в углу и просто смотрел, наблюдал за происходящим. А потом в один прекрасный день встал и начал работать на сцене вместе со всеми, — вспоминает режиссер Игорь Сидорчик.

Благодаря постановкам театра белорусское общество начинает поворачиваться к проблеме аутизма, считает продюсер семейного инклюзив-театра «і» Леонид Динерштейн:

— Мировая статистика по аутизму жуткая! Аутизм развивается у каждого 58-го мальчика и каждой 102-й девочки, — рассказывает Леонид. — И суть этой проблемы во всем мире одинакова — «поймать» этого ребенка не в четыре года, когда мама уже упирается лбом в стенку и не понимает, что происходит, а в полтора. Распознав проблему, ребенка начинают максимально быстро «вытаскивать» с помощью специальных занятий, тренингов, конечно, вкладывая при этом большие деньги. Да, на реабилитацию детей с аутизмом нужны большие деньги, но вложения окупаются, потому что из этих детей вырастают талантливые люди. Гениальные ученые, художники, композиторы, программисты… Тут семьям просто необходима поддержка: если прозевать проблему в раннем возрасте, потом никаких денег не хватит. Если примерить мировую статистику к белорусской демографической ситуации — не решая проблему, мы в скором будущем получим 25 тысяч инвалидов. Зачем? Если это может быть 25 тысяч гениев или, как минимум, обычных налогоплательщиков?

Чтобы включение было полноценным, детей с аутизмом в коллективе должно быть не более 15%, продолжает Леонид.

— Естественно, инклюзивный театр не сможет помочь всем семьям, столкнувшимся с этой проблемой, но покажет выход отчаявшимся. Тем, которые сидят по кухням, потому что понятия не имеют, где выход. Очень часто, когда рождается ребенок с особенностями развития, разваливаются семьи, родители не выдерживают тяжести проблемы. Наш театр — это маяк, который может указать направление. А еще — стать прививкой от равнодушия для всего общества.





Рано или поздно все родители решают, куда им отдать способного ребенка — в танцевальный кружок, театральную студию или в музыкальную школу. Конечно, им хочется найти квалифицированных педагогов, которые сумеют разглядеть талант и отшлифовать его. В семейном инклюзив-театре «i» сложился уникальный педагогический коллекктив, который с этой задачей справится. А ребенок, который будет общаться со своими ровесниками, в том числе с особенностями развития, попутно получит что-то неизмеримо более ценное — прививку толерантности и добра. В каком-то смысле инклюзив-театр — это мини-модель общества, к созданию которого мы стремимся, здоровая творчески заряженная среда, открытая к доброжелательному приему в свои ряды талантливых детей.

— «Чыгунка» — пьеса небольшая. По ходу репетиций возникают новые сюжетные линии и повороты, — включается в разговор режиссер-постановщик Игорь Сидорчик. — Многое придумывается прямо на площадке. В этом и сложность, и кайф, это нормальный творческий момент. Новый спектакль — о том, что мы все разные, но мы все друг другу нужны. В этом и состоит интерес и прелесть жизни.

Чтобы спектакль состоялся, семейному инклюзив-театру нужна ваша поддержка. Для этого на краудфандинговой платформе talaka.by начался сбор средств на постановку нового спектакля. Деньги требуются на аренду сцены и организацию учебно-репетиционного процесса, а также на создание необходимых декораций, пошив костюмов, изготовление фонограммы и приобретение микрофонов.

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