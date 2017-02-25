|
Минск накануне Февральской революции 1917 года
26.02.2017 12:01 — Новости Общества | Tut.by
Самую выдающуюся глупость в истории всех трех русских революций совершил ротмистр конно-полицейской стражи Минской губернии Вальтер фон Панцер. Руководствуясь карьерными соображениями, он подал рапорт и принял командование конной полицией в Минске. Случилось это накануне февральских событий 1917 года в Петрограде.
В Российской империи служба в конно-полицейской страже была высокооплачиваемой, не слишком обременительной и в общем неопасной.
Однако ротмистр из Минска фон Панцер не знал, что через несколько дней с ним и его сослуживцами произойдет вот что:
В отличие от Вальтера-Рихарда-Рудольфа Альфредовича фон Панцера…
…очень разумно поступили минский губернский предводитель дворянства действительный статский советник и гофмейстер Александр Сергеевич Долгово-Сабуров…
…и комендант станции Минск Александровской железной дороги А. М. Бырдин, младший нештатный контролер акцизного управления Тизе, член Бобруйской дворянской опеки отставной подполковник А. И. Лукьяненко и также ряд других подданных Российской империи, о которых сообщали «Минские губернские ведомости»:
Счастье этих людей состояло в том, что они скончались накануне Февральской революции 1917 года, и взрыдать «
А на фронте в феврале семнадцатого стояло затишье. Германский генеральный штаб ожидал революцию на востоке. Зачем воевать, если Россия сама себя уничтожит…
Солдаты в окопах возле Двинска, Сморгони и Барановичей развлекались ружейной пальбой по германским самолетам-разведчикам. Седьмого февраля витебский губернатор получил изумительный рапорт о полете вражеского аэроплана от полицейского исправника Флоренца из уездного города Дрисса (Национальный исторический архив Беларуси):
Сообщалось, что сначала немец бросил на станцию
В общем, дело шло к тому, что солдаты на фронте окончательно забросят винтовки и возьмутся за бубны и гармошки:
27 февраля 1917 года последний
— Минская губерния находится в исключительных условиях. Сердце губернии рассечено армейской полосой. Мы потребляем в три раза больше, чем производим. Много домов разрушено, люди ютятся на земле, как животные. Площадь посева сократилась. Нет семян, а главное — нет рабочих. Присылка военнопленных не всегда достигает цели. Препятствие встретит также и возможность пользования желтым трудом…
Насчет «желтого труда» губернатор ошибся. После Февраля рабочие из Маньчжурии, которые изначально вербовались на строительство железной дороги на Кольском полуострове, будут предоставлены сами себе и разбредутся по просторам бывшей империи. Многие поступят наемниками в большевистские интеротряды (о гастарбайтерах с Востока рассказано в очерке Михаила Лощилова «
Князь являл собой типичного петербургского вертикальщика-назначенца, сердце которого принадлежало Москве-матушке (см. предисловие к
Получив назначение в Минск в 1916 году, Владимир Андреевич в неизбывных
И, конечно же, приключился пассаж с благородным губернатором, который неузнанным стал в общую очередь, и подлецами-торговцами. Цитата из мемуаров:
О как!
И еще возмущали губернатора минские аристократы католического вероисповедания. В военное время они устраивали приемы и балы за закрытыми дверями, куда начальник губернии не приглашался. Однако поняв, что Чапские и Скирмунты ему не по зубам, Друцкой-Соколинский переключился на евреев.
В поле зрения попали представители минских банкирско-промышленных семейств Поляков…
… и Сутиных:
Дом Поляка, контора Сутина… Эти фамилии были на слуху. К слову, всемирно известный парижский художник
Губернатор излагал в мемуарах:
Здесь, полагаю, были использованы давние жандармские и полицейские «крючки» — оперативные наработки по семействам Поляков и Сутиных. Крупные денежные фигуры — они всегда привлекают внимание силовых ведомств.
Но как-то так получилось, что, окучивая в прифронтовом Минске знаменитых миллионщиков, тогдашние службы госбезопасности пренебрегли скромным господином Михайловым, который в апреле 1916 года неизвестно откуда появился на должности статистика в штате комитета Западного фронта
Вот это был действительно разрушитель Российской империи: бежавший из ссылки большевик Михаил Фрунзе. Образно говоря, Исаев-Штирлиц во вражеском стане.
Ах, эта должность статистика при фронтовом штабе! Мечта резидента противоборствующей разведки…
Будь у меня такая возможность, я бы взял интервью у генерала Николая Евсеевича Туманова — главного начальника снабжения армий Западного фронта и члена Военного совета Военного министерства России в 1916—1917 годах.
Сколько «михайловых» (и по какой цене) взял к себе на службу начальник снабжения армий Западного фронта?
И правда ли, что Николай Евсеевич был в прифронтовом Минске одним из почетных учредителей от Офицерского экономического общества (цитирую рекламу в минских газетах) «нового офицерского ресторана „Стелла“ на Захарьевской улице».
По правде сказать, к офицерам-окопникам названный ресторан имел весьма условное отношение. Оккупировала его публика, лишь внешне напоминавшая армейцев.
С 1915 года Минск был городом прифронтовым, однако, замечу, не осажденным. И это принципиально важно. Интендантское управление штаба Западного фронта единовременно ставило в Минске под разгрузку до полутора десятков продовольственных и фуражных эшелонов. Представим, сколько народу кормилось при этом!
Население города выросло за счет военных и беженцев со 150 до 250 тысяч. Появилась масса людей с пачками денег, открывались все новые гостиницы, меблированные комнаты, рестораны, закусочные. И надо бы откровенно сказать, что трое коренных цивильных минчан вполне удовлетворительно сосуществовали с двумя военными-тыловиками. Очень востребованным стало ремесло возчика, грузчика, конторщика, кладовщика, а также трактирного полового, кухарки, горничной, денежного менялы, продавца наркотиков, проститутки.
И тут надо вспомнить, что в Первую мировую войну в России, помимо кадровых офицеров-интендантов и военных инженеров, появились так называемые земские гусары (ироническая кличка). Это были многочисленные представители имущих сословий, устроившиеся на полувоенную службу в организации по снабжению армии вроде «Всероссийского союза городов». Специалисты не по оборудованию артиллерийских позиций, а — по коммерческим счетам и накладным.
Знатоки в области сахара пиленого, гороха круглого и свечей стеариновых — мужчины повышенной упитанности в военизированной одежде — арендовали в Минске лучшие квартиры и особняки.
По вечерам эти люди заполняли ресторан «Стелла», где слушали ариетки
Типажные фотоснимки земских гусар
Положить конец всем эти безобразиям призвана была Великая Февральская демократическая революция 1917 года.
(Продолжение следует.)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самую выдающуюся глупость в истории всех трех русских революций совершил ротмистр конно-полицейской стражи Минской губернии Вальтер фон Панцер.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии