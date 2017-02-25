Леон приехал из Нидерландов в Беларусь в первый раз — даты выпали как раз на Масленицу. Правда об этом празднике путешественник ничего не знает. Мы решили показать иностранцу городские гуляния — с блинами, некоторыми обрядами и танцами с белорусскими девушками. А Леон рассказал, что думает о стране, безвизовом режиме и подобных уличных фестивалях.





Мы встречаемся прямо у Дворца спорта, где уже с утра поют частушки и едят блины. Леону 36 лет, он живет в городе Утрехт, много лет работает в финансовой индустрии и любит путешествовать. Говорит, что посетил уже около 30 стран. О Беларуси ему много рассказывали друзья из России. В Минск Леон приехал в пятницу по безвизовому режиму и заселился в отель на Немиге.

— Мне давно хотелось посетить Беларусь, потому что я уже был в других странах Восточной Европы. Но когда изменился визовый режим, я решил, что это самое время и сейчас отличные условия для посещения вашей страны.





Леон сразу же вспоминает, как по приезду его удивила организация работы с туристами. Он предполагал, что хоть контроль и безвизовый, но проходить его будет очень долго.

— Меня удивило, насколько быстро и профессионально сработала таможня: я не стоял в огромных очередях, вышел из аэропорта, а там уже стоял автобус, который за 5 минут загрузился людьми и уехал.

«Сейчас много людей улыбаются, обычно на улице такое не встретишь»

У сцены смолкает «Чарка на пасашок» и мы идем к чучелу, где уже собралось много людей. Замечаем, что на празднике работают омоновцы. Мы их встречаем довольно часто, но гостя это не удивляет.

— На мой взгляд, это вполне нормально для Восточной Европы. На больших фестивалях я видел много охраны с каменными лицами. Это привычно.





Сначала у чучела устроили файер-шоу. Леон смотрит на него и ждет что же будет дальше. Под звуки дуды и барабана ведущий говорит: «Гары ясна, каб сонейка не згасла» и чучело поджигают.

— Я в шоке! Это очень напоминает африканские обряды в племени, когда что-то жгут и танцуют.





Мы вкратце объясняем суть Масленицы, рассказываем о традициях, показываем на фото, как праздник отмечают в деревне. Но Леон больше заинтересован реакцией людей на обряд.

— Меня удивляет то, что люди здесь и сейчас много улыбаются, потому что обычно на улице такое не часто встретишь.

После обряда мы немного греемся у костра, а после идем кормить гостя блинами.

Леон отправляется в первую попавшуюся палатку. Продавцы обслуживают довольно быстро, поэтому в очереди нам даже не пришлось стоять. Леону не приходится долго искать общий язык с продавцом, он говорит: «Блинец, чай» и протягивает купюру. На все перечисленные продавцом начинки, иностранец соглашается на то, что может повторить: «Творог». Через несколько минут забирает готовый блинец, тут же съедает и говорит, что очень вкусно.





Леон не хотел смущать продавца и пытался общаться с девушкой на русском.

— Я плохо знаю русский и когда на нем говорю, сильно стесняюсь. Но мне показалось, она стеснялась намного больше, чем я. Хотя она говорила на родном языке.

Блины на ярмарке в среднем стоят по 2−4 рубля. Выбор начинок большой — от обычных с творогом, до курицы со шпинатом. Леон заодно оценивает ассортимент уличной еды и говорит, что жаловаться не стоит — выбор есть на любой вкус. Но при этом замечает, что очереди почему-то в каждую палатку большие. Кроме блинов полно и другой еды с горячими напитками — плов, пирожки, чебуреки, картофель фри, колбаски, мачанка, шашлыки и другое.

Шашлык немного удивляет иностранца: «Вообще у нас обычно барбекю на природе делают только летом». Хотя чаще всего после блинов на Масленице в Минске покупают именно шашлык.

— Мне это очень напоминает рождественскую ярмарку, но с таким восточно-европейским стилем.





Леон немного замерз и спрашивает, есть ли где-нибудь место, куда можно было бы зайти погреться. Мы объясняем, что на уличном празднике принято разогреваться другими способами и уводим гостя к сцене.

«Люди могли бы быть чуть более активными, они реально очень скромные»

У «Млына жаданняў» на сцене уже как раз придумали игры для разогрева: ведущие в народных костюмах и двухметровые медведи рассказывают и показывают, как танцевать польку.

Мы предлагаем Леону потанцевать и тут же в толпе к нам присоединяются студентки иняза Регина и Наташа. «Рухаемся, сябры!», — подсказывают со сцены. После танцев Леон говорит, что девушки ему понравились «но одна была скромная, а вторая нет».





Следующие игры, которые предлагают ведущие — перекличка по именам и по районам столицы. Из толпы доносятся слабые выкрики, люди поднимают руки. Леон наблюдает за происходящим, но не совсем понятно, интересно ли ему.

— В Нидерландах у нас вообще нет понятия, как городские фестивали. Это не похоже ни на что, где я был, это что-то особенное. Я даже не могу сравнить с другой страной.





Глядя на людей у сцены, Леон замечает, что они могли бы быть чуть более активными.

— Видно, что они заинтересованы, но они реально очень скромные.

Библиотека из топа уродливых зданий и стереотипы о стране

Через час путешественник признается, что замерз. Неподалеку догорает чучело и вокруг костра уже собрались люди с едой и напитками. Мы тоже ведем туда Леона погреться, послушать о впечатлениях и узнать о планах.

Сегодня мужчина успел посмотреть только Национальную библиотеку. О ней он узнал из топа самых уродливых зданий мира.

— Это было то, что я ожидал увидеть. Очень строгое здание. Я не могу сказать, что оно было красивым.





Леон предпочитает тусовкам пешие прогулки и отдых на природе. В городе его больше интересуют достопримечательности, о которых он слышал от друзей. Например, дальше он планирует посетить музей Великой Отечественной и посмотреть Красный костел. Говорит, что хотел бы съездить в Беловежскую пущу.

Леон немного прогулялся по проспекту и его ожидания по поводу советского города отчасти подтвердились.

— Я не был еще в таком месте, где была бы такая концентрация советской архитектуры. Здесь широкие улицы, я таких не видел. Но мне показалось, что ваш исторический центр намного меньше, чем в других странах.

Из стереотипов, в которых путешественник убедился лично был, конечно, и один о белорусах.

— Я слышал, что в Беларуси открытые гостеприимные люди — и это тоже так.





Леон сразу заметил отличие белорусов от русских и украинцев.

— Я не так хорошо знаю ваших людей, но они более скромные. Для меня очевидна разница между белорусами и украинцами или русскими. У вас есть отличие в языке.

Несмотря на то, что гость слышал в разговоре только русский язык, он уверен, что именно так звучит белорусский.



