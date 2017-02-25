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В Витебске проходит митинг протеста против налога на тунеядство
26.02.2017 12:18 — Новости Общества | Tut.by
На площади Победы в Витебске 26 февраля собралось около 800 человек, требующих отменить президентский декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», передает корреспондент TUT.BY.
На той же площадке, но в стороне горожане с детьми отмечают Масленицу. Протестующих в этот раз заметно больше, чем на первой акции.
После получаса протестующие с площади Победы двинулись на площадь Свободы, где находится горисполком и облисполком.
О времени, месте и цели сегодняшнего митинга объявили сами горожане неделю назад: 19 февраля на главную витебскую площадь
За несколько дней до предполагаемой акции стало известно, на площади Победы свое мероприятие запланировали и местные власти. Сайт горисполкома сообщил, что с 11 до 14 часов 26 февраля на площади Победы
Отметим, что этот народный праздник в Витебске никогда раньше не отмечали на площади Победы. Обычно это делали в Задвинье, в парке Мазурино, зоне отдыха на реке Витьба. «Ну что ж, встретят блинами!» — шутили витебляне с протестными настроями.
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На площади Победы в Витебске 26 февраля собралось около 500 человек, требующих отменить президентский декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества",...
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