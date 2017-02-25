На площади Победы в Витебске 26 февраля собралось около 800 человек, требующих отменить президентский декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», передает корреспондент TUT.BY.



Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

На той же площадке, но в стороне горожане с детьми отмечают Масленицу. Протестующих в этот раз заметно больше, чем на первой акции.

После получаса протестующие с площади Победы двинулись на площадь Свободы, где находится горисполком и облисполком.

О времени, месте и цели сегодняшнего митинга объявили сами горожане неделю назад: 19 февраля на главную витебскую площадь пришли около 250 человек, несогласных с введением налога на тунеядство. Перед тем как разойтись, они решили, что придут на площадь Победы в 12 часов следующего воскресенья — чтобы собрать подписи за отмену декрета о тунеядстве. Информацию об этом, которая появилась в СМИ, активно поддержали соцсети.

За несколько дней до предполагаемой акции стало известно, на площади Победы свое мероприятие запланировали и местные власти. Сайт горисполкома сообщил, что с 11 до 14 часов 26 февраля на площади Победы пройдет гуляние , посвященное Масленице.

Отметим, что этот народный праздник в Витебске никогда раньше не отмечали на площади Победы. Обычно это делали в Задвинье, в парке Мазурино, зоне отдыха на реке Витьба. «Ну что ж, встретят блинами!» — шутили витебляне с протестными настроями.