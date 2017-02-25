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Пять жертв взрыва на Скидельском комбинате: состояние тяжелое, ожоги тела - от 50% и выше
26.02.2017 13:16 — Новости Общества | Tut.by
По словам медиков, состояние всех пострадавших при вспышке пылевоздушной смеси на Скидельском сахарном комбинате остается тяжелым. Троих пациентов 25 февраля перевезли из Гродно в Минск в реанимационное отделение Республиканского ожогового центра, специалисты которого не стали давать подробные комментарии о состоянии пострадавших женщин, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще две пациентки находятся в больнице Гродно, врачи проводят консультации по поводу дальнейших действий. Сегодня перевозить пострадавших в Минск не планируется.
Все работницы предприятия получили ожоги тела — от 50% и выше, а также баротравмы.
Происшествие
Управление Следственного комитета по Гродненской области возбудило уголовное дело по факту служебной халатности в ОАО «Скидельский сахарный комбинат», повлекшей по неосторожности тяжкие последствия (ст. 428 УК РБ). Устанавливается размер причиненного предприятию ущерба, проводятся необходимые следственные действия.
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Троих пациентов 25 февраля перевезли из Гродно в Минск в реанимационное отделение Республиканского ожогового центра, две пострадавшие остаются в Гродно.
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