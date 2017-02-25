﻿ Пять жертв взрыва на Скидельском комбинате: состояние тяжелое, ожоги тела - от 50% и выше. 21.by
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Пять жертв взрыва на Скидельском комбинате: состояние тяжелое, ожоги тела - от 50% и выше

26.02.2017 13:16 — Новости Общества | Tut.by  
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По словам медиков, состояние всех пострадавших при вспышке пылевоздушной смеси на Скидельском сахарном комбинате остается тяжелым. Троих пациентов 25 февраля перевезли из Гродно в Минск в реанимационное отделение Республиканского ожогового центра, специалисты которого не стали давать подробные комментарии о состоянии пострадавших женщин, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: пресс-служба СК

Еще две пациентки находятся в больнице Гродно, врачи проводят консультации по поводу дальнейших действий. Сегодня перевозить пострадавших в Минск не планируется.

Все работницы предприятия получили ожоги тела — от 50% и выше, а также баротравмы.

Происшествие случилось в ночь с 24 на 25 февраля в галерее Скидельского сахарного комбината, соединяющей цех упаковки и фасовки сахара с лифтовой шахтой. Произошла вспышка пылевоздушной смеси без последующего горения.

Управление Следственного комитета по Гродненской области возбудило уголовное дело по факту служебной халатности в ОАО «Скидельский сахарный комбинат», повлекшей по неосторожности тяжкие последствия (ст. 428 УК РБ). Устанавливается размер причиненного предприятию ущерба, проводятся необходимые следственные действия.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Троих пациентов 25 февраля перевезли из Гродно в Минск в реанимационное отделение Республиканского ожогового центра, две пострадавшие остаются в Гродно.

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