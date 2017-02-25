26 февраля в Бресте прошел очередной марш нетунеядцев. На этот раз на площади Ленина собралось около 300 человек.





В начале мероприятия собравшиеся поделились своим мнением по поводу декрета № 3, несколько раз прозвучали лозунги «Баста» и «нет декрету № 3, Лукашенко уходи». Активист из Березы, Александр Кабанов, который в своем городе собирал подписи за отмену «налога на тунеядство», предложил создать комитет по отмене декрета. Собравшиеся поддержали инициативу. Александр Кабанов сообщил TUT.BY, что основным направлением работы формирующейся структуры будет информационная работа по отмене нашумевшего «налога», а также координация локальных маршев.









































Около 25 минут участники несанкционированной акции провели на площади Ленина, а затем прошли маршем к зданию Брестского облисполкома. Там протестующие вновь огласили речевки за отмену Декрета, а затем продолжили марш в направлении кинотеатра «Беларусь».

Участники мероприятия прошли по маршруту площадь Ленина — улица Пушкинская — улица Советская и остановились напротив кинотеатра «Беларусь». Здесь координаторы марша подвели итоги акции и предложили людям присоединяться к акции ко Дню Воли в Минске.

Параллельно с Брестом марш нетунеядцев прошел также в Барановичах. Как сообщил TUT.BY местный активист Николай Черноус, на мероприятие собралось около 300 человек.

«Приехали из деревень, из Березы. Анатолий Лебедько (глава Объединенной гражданской партии — TUT.BY) приехал. Все отлично. Люди высказали свое недовольство декретом № 3», — отметил собеседник.