Лучшие друзья девушек — это бриллианты. И ювелирные украшения вообще. По крайней мере, так утверждают многие. Приближающийся праздник 8 Марта — отличный повод порадовать своих женщин. А мы расскажем, где искать в Могилеве ювелирные украшения на любой вкус и кошелек.



Фото с сайта kimberlit.net

Выбрать украшения и другие изделия из золота и серебра можно в магазинах « Золотой волк », которые находятся: на улице Первомайской 8, телефон (0222) 25−35−33, и на улице Первомайской, 34А (ТЦ «Магнит»), телефон (0222) 22−36−76. Здесь действуют постоянные скидки от 5% до 50%, а также регулярные дополнительные скидки к праздникам 23 февраля и 8 марта, есть подарочные сертификаты. Также покупатели могут воспользоваться двухмесячной рассрочкой без справок и дополнительных комиссий или сделать покупку по картам «Белгазпромбанка» и «Приорбанка». Работает первый магазин с 10.00 до 20.00 по будням и с 10.00 до 19.00 в субботу и воскресенье. А второй — с 10.00 до 19.00 с понедельника по пятницу и до 18.00 в выходные.

Сеть магазинов « 7 карат » представлена в Могилеве торговыми точками на улице Космонавтов, 2 (ТЦ «Перекресток»), на улице Ленинской, 30 и улице Первомайской, 69А. Здесь можно выбрать ювелирные изделия из золота и драгоценных камней, соответствующие последним тенденциям. Компания является официальным дилером многих мировых марок. Кстати, для покупателей здесь предусмотрена пожизненная гарантия и пожизненный сертификат на покупку. Подробнее о товарах, услугах, акциях и многом другом читайте на сайте . Время работы магазина в ТЦ «Перекресток» — с 10.00 до 21.00 каждый день (телефон (0222) 78−64−09). На улице Ленинской, 30 — с 10.00 до 20.00 (телефон (0222) 25−28−26), на улице Первомайской, 69А режим работы такой же, телефон (0222) 74−26−60.



Фото с сайта piterlady.ru

Кольца, броши, подвески, колье, пирсинг, браслеты, детские изделия, часы, аксессуары и бижутерия — все это и многое другое представлено в магазинах торговой сети ZIKO . Компания — официальный дилер многих зарубежный марок, а также представитель ювелирного бренда ZORKA. Магазин на улице Первомайской, 42 работает с 10.00 до 20.00 по будням, с 10.00 до 19.00 в субботу и с 10.00 до 18.00 в воскресенье. Его телефон (0222) 32−70−07. Точка в ТЦ «Гиппо» (улица Мовчанского, 6) открыта с 10.00 до 22.00 ежедневно, ее телефон (0222) 44−54−38. Покупателям ZIKO дарит бонусную программу «Деньги +», постоянные акции и выгодные предложения, а также возможность приобрести изделие в кредит. Можно купить подарочный сертификат на часы, ювелирные изделия из золота или серебра и аксессуары. Познакомиться подробнее с ассортиментом и всеми предложениями можно тут .

Торговая сеть «Белювелирторг», представленная в нашем городе магазинами « Кристалл », на ювелирном рынке страны с 1948 года. Все это время здесь тщательно следят за новинками и предлагают покупателям широкий выбор ювелирных украшений, часов и сувениров. С ними можно познакомиться на сайте . Также в магазинах сети есть мастерские, где ремонтируют ювелирные изделия любой сложности. А еще в скупочных пунктах можно обменять сломанные, вышедшие из моды или просто наскучившие изделия из золота на новые ювелирные украшения из всего ассортимента. Ищите торговую точку в Могилеве на улице Первомайской, 67 (магазин «Подарки), время работы с 10.00 до 19.00 с понедельника по пятницу и до 18.00 по выходным, телефон (0222) 22−56−70. На проспекте Пушкинском, 39 магазин работает с 10.00 до 19.00 по будням, до 18.00 в субботу и до 17.00 в воскресенье, телефон (0222) 47−48−03.



Фото с сайта za.zubr.in.ua

Мастерская-магазин « Ювелирные традиции » занимается изготовлением украшений, их реставрацией и продажей, оказывает профессиональные ювелирные услуги, делает алмазную гравировку. Здесь, например, можно заказать обручальные и другие кольца ручной работы. Магазин на улице Первомайской, 31 работает с 10.00 до 19.00 по будням и с 10.00 до 15.00 по выходным, его телефоны (0222) 76−72−28, +375−29−646−00−50. Торговый объект на улице Пионерской, 48 работает по такому же графику, дозвониться сюда можно по телефонам (0222) 22−88−31, (0222) 22−88−21. Подробнее об услугах компании читайте здесь .

Салон « Ювелир-Карат » находится на улице Ленинской, 40 и работает с 10.00 до 20.00 (понедельник-суббота) и с 10.00 до 18.00 в воскресенье. Дозвониться сюда можно по номеру (0222) 73−70−13. Это сеть известной российской торговой марки «Альфа-Карат», состоящая из шести салонов в Беларуси. Они предлагают широкий ассортимент различных украшений из золота 585 пробы с синтетическими и натуральными вставками, изделия из серебра 925 пробы, продукцию с бриллиантами и многое другое.



Фото с сайта prostozoloto.ru

Магазины ювелирной торговой сети «Славия» ищите в Могилеве на проспекте Пушкинском, 24 (телефон (0222) 48−01−29) и улице Ленинской, 30 (телефон (0222) 71−95−38). Их время работы — с 10.00 до 19.00 по будням и с 10.00 до 18.00 по выходным. А торговая точка на улице Гагарина, 79 (телефон (0222) 78−29−27) работает с 10.00 до 21.00 ежедневно. Эта компании имеет награды в области ювелирного дела и существует на рынке с 1994 года.

Обручальные кольца, колье и подвески, серьги, браслеты, броши, бусы и многое другое с камнями Swarovski, жемчугом, бриллиантами, изумрудами и сапфирами предлагает могилевчанам магазины « Золотая мечта ». Здесь постоянно проходят акции, посвященные праздникам и не только, о которых можно всегда узнать на сайте . Постоянным посетителям предлагают vip-карту. Приходите в «Золотую мечту» на улице Первомайской, 42 с 10.00 до 20.00 по будням, до 19.00 в субботу и до 18.00 в воскресенье, телефон (0222) 77−21−19. Магазин на улице Мовчанского, 6 (ТЦ «Гиппо) работает с 10.00 до 22.00 каждый день, его контактный телефон (0222) 47−95−90. На улице Ленинской, 50Б торговый объект открыт по будням с 10.00 до 20.00, а по выходным с 10.00 до 18.00, телефон (0222) 25−09−65. По такому же графику работает ювелирный салон на улице Ленинской, 38, его телефон (0222) 22−39−42.



Фото с сайта warmdress.ru

В ассортименте магазинов « Царское золото », кроме традиционных украшений, есть столовые приборы из драгоценных металлов. С более подробным списком товаров, акциями и скидками можно ознакомиться на сайте . В торговой точке на улице Первомайской, 48 двери для покупателей открыты по будням с 10.00 до 19.00 и с 10.00 до 17.00 в субботу и воскресенье, телефон (0222) 25−76−49. На улице Ленинской, 32 работают так же, только в воскресенье до 16.00. Сюда можно дозвониться по телефону (0222) 25−93−49.

И это — далеко не все ювелирные магазины Могилева. Полный список тут .